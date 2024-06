Johanniter-Delegation zu Besuch beim Bundespräsidenten

Exakt 50 Jahre nach der Gründung der Johanniter in Österreich empfing Bundespräsident Alexander Van der Bellen kürzlich eine Johanniter-Delegation in der Hofburg.

Rund um die Feierlichkeiten des 50-Jahr-Jubiläums der Johanniter empfing Bundespräsident Alexander Van der Bellen am 21. Juni 2024, am Tag genau exakt 50 Jahre nach der Gründung der Johanniter in Österreich, eine Johanniter-Delegation in der Hofburg.

Angeführt wurde die Delegation von Johannes Bucher, Präsident der Johanniter in Österreich, gemeinsam mit dem Herrenmeister des Johanniter-Ordens Oskar Prinz v. Preußen sowie der Johanniter-Bundesgeschäftsführerin Petra Grell-Kunzinger.

Die Johanniter

Die Johanniter-Unfall-Hilfe in Österreich zählt mit 1.200 Mitarbeitern, davon mehr als die Hälfte Ehrenamtliche, zu den führenden Rettungs- und Hilfsorganisationen Österreichs. Fördernde Mitglieder sowie Spender unterstützen die Arbeit der Johanniter.

Sie ermöglichen mit ihren Beiträgen ein breites Spektrum an sozialen und karitativen Leistungen, etwa Rettungsdienst und Krankentransport, Wohnungslosenhilfe, Gesundheits- und Hauskrankenpflege, Palliativpflege, Soziale Dienste, Erste-Hilfe-Ausbildung, Katastrophenhilfe, Forschung und Jugendarbeit

