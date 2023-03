John Wick (Keanu Reeves) nimmt es mit seinen bisher tödlichsten Widersachern auf. Während das Kopfgeld auf ihn immer höher wird, zieht Wick in einen weltweiten Kampf gegen die mächtigsten Akteure der Unterwelt – von New York über Paris und Osaka bis nach Berlin….

„JOHN WICK: KAPITEL 4“ – Ab 23. März nur im Kino!

Wir verlosen einen Gutschein für einen 10er Block in der BOXSCHMIEDE in Wien plus 2 x JOHN WICK: KAPITEL 4 Münze!

Teilnahmeschluss ist der 01.04.2023.

Über den/die Gewinner entscheidet das Los. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

