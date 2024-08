Jugend am Werk: Zeitzeugen werden gesucht!

Die Organisation “Jugend am Werk” feiert nächstes Jahr ihr 80-jähriges Jubiläum. Nun werden Zeitzeugen gesucht.

Anzeige

Seit 80 Jahren vollbringt “Jugend am Werk” eine wichtige soziale Aufgabe: Kinder und Jugendliche werden in verschiedenen Lebensbereichen ebenso begleitet wie Behinderte oder psychisch Kranke. Ein wesentlicher Fokus liegt in der Berufsausbildung von jungen Menschen. Seinen Sitz hat “Jugend am Werk” in der Ottakringer Thaliastraße 85.

Zeitzeugen gesucht!

Das 80-jährige Jubiläum wird im kommenden Jahr gefeiert. Am 1. Juni 1945, nach den Wirren des Weltkrieges, wurde die Organisation gegründet. Jetzt werden Zeitzeuginnen und Zeitzeugen gesucht, die über ihre Erlebnisse und Erfahrungen mit “Jugend am Werk” berichten können. Fein wäre es auch, wenn Erinnerungsstücke vorhanden wären.

“Jugend am Werk” bittet um direkte Kontaktaufnahme unter E-Mail pr@jaw.at oder Telefon-Nr. 01/405 02 86.