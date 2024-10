Jugendparlament: Demokratie hautnah erleben

Was genau geschieht im Parlament? Wie sieht eine Plenarsitzung aus? Beim Jugenparlament können Jugendliche an vier Plenarsitzungen teilnehmen. In diesen Sitzungen diskutieren sie zentrale Themen wie Mitbestimmung, Klimaschutz und Stadtplanung. Sie haben die Gelegenheit, ihre Meinungen aktiv einzubringen, den politischen Prozess zu erfahren und Politiker*innen der Stadt Wien kennenzulernen.

Beim ersten Plenum am 18. Dezember werden die Themen der Ausschüsse gemeinsam festgelegt. Dabei werden die Jugendlichen von professionellen Trainer*innen aus der Jugendarbeit unterstützt. Die Grundlage für die Themenfindung bildet eine kürzlich durchgeführte Umfrage zur Wiener Kinder- und Jugendstrategie 2025-2030. Aufbauend darauf sollen Ziele und Handlungsfelder für die kommenden fünf Jahre definiert werden, um die Kinder- und Jugendbeteiligung in den Strukturen der Stadt zu verankern.

Wichtigkeit der Partizipation

Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr betont die Wichtigkeit dieser Partizipationsmöglichkeit für Jugendliche: „So geben die Kinder und Jugendlichen den Ton an, was für sie in der Stadt relevant ist und was sie sich dringend wünschen. Mit der Kinder- und Jugendstrategie 2025-2030 machen wir sie zu den Hauptgestalterinnen ihrer Lebenswelt, denn unsere Kinder und Jugendlichen sind die Architektinnen und Komponist*innen der Zukunft unserer Stadt.“

Wer kann mitmachen?

Am Wiener Jugendparlament können Jugendliche zwischen 14 und 20 Jahren aus allen Wiener Bezirken teilnehmen. Die Anmeldung ist bis zum 30. November 2024 möglich unter: junges.wien.gv.at.

Sitzungstermine

Das Wiener Jugendparlament tagt an folgenden Terminen:

18. Dezember 2024 , 17:00–20:00 Uhr

30. Januar 2025 , 17:00–20:00 Uhr

26. Februar 2025 , 10:00–14:00 Uhr

10. April 2025 , 09:00–12:00 Uhr im Wiener Rathaus

Weitere Informationen

Für mehr Details und die Anmeldung besuchen Sie bitte: junges.wien.gv.at.