Junges Theater für Simmeringer Kinder und Jugendliche

Mit dem Projekt „Junge Theater Wien“ bietet die Stadt ein vielfältiges Theaterangebot speziell für Kinder und Jugendliche in fünf Wiener Außenbezirken – darunter auch in Simmering. Ab Frühjahr 2025 gibt es erste Aufführungen; eine erste vollständige Spielsaison folgt ab September 2025.

Der Startschuss im Beisein von Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler fiel kürzlich im Schloss Neugebäude. Sie hob in ihrer Ansprache die Wichtigkeit des Projektes hervor, Kindern und Jugendlichen ein Kulturangebot ohne Hindernisse im Bezirk zu bieten.

Neue Kreative Horizonte

Bezirksvorsteher Thomas Steinhart ist begeistert: „Ich freue mich sehr, dass das Junge Theater Wien auch in Simmering Station macht. Dieses Angebot eröffnet Kindern und Jugendlichen neue kreative Horizonte – direkt vor ihrer Haustür und ohne Hürden. Mein Dank gilt der Stadt Wien, die mit diesem Projekt zeigt, wie wichtig kulturelle Teilhabe in allen Bezirken ist.“ Auch Stephan Rabl, Leiter des neuen Theaterprojekts, ­betonte, dass „Kindern und ­Jugendlichen vor Ort die Vielfalt der darstellenden Künste nähergebracht wird. Die Bezirke leisten mit ihren Einrichtungen einen wichtigen Beitrag, um diese kulturellen Highlights in die lokale Ebene zu bringen.“ Spannende Theatermomente und ein abwechslungsreiches Programm werden neue Impulse für die kulturelle Bildung setzen.

jungetheaterwien2.jimdofree.com/