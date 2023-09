Begegnung, Kaffee, Kuchen: „daskardinal“ kann feiern!

Morgen, Am 20. September feiert das Café daskardinal am Kardinal König Platz in Hietzing seinen 2. Geburtstag. Ab 9 Uhr gibt es zum Mitfeiern ein Stück Torte zum Heißgetränk gratis (solange der Vorrat reicht).

In den beiden letzten Jahren wurde das Café im Herzen von Lainz in Hietzing zum beliebten Treffpunkt für Gesellige ebenso wie zum gemütlichen Rückzugsort für Lesende. Neben einem abwechslungsreichen Kuchenangebot und liebevoll zubereiteten Kaffeespezialitäten finden sich auf der Speisekarte ganztägige Frühstücksvariationen, warme Snacks und täglich zwei Mittagsteller.

Schon beim Betreten des Cafés fällt das umfangreiche Zeitungs- und Zeitschriften­angebot ins Auge. Für Klein und Groß gibt es auch Spielmöglichkeiten von Schach bis zu einem Spieleturm. An sonnigen Tagen lädt ein Gastgarten ein, an heißen Tagen finden die Gäste im klimatisierten Innenraum ein kühles Ambiente. Daskardinal ist barrierefrei gestaltet und geht auf besondere Bedürfnisse gerne ein.

Begegnung inklusive

Als beliebter Treffpunkt gilt daskardinal nicht nur bei Freundesrunden oder Vereinen, sondern auch bei allen, die Kontakt und ein wenig Unterhaltung suchen. Sie sind beim 14-tägigen Begegnungscafé mit Pfiff bestens aufgehoben. Ein wöchentliches Deutsch-Café bringt Ehrenamtliche mit Lernenden zusammen und fördert die Integration.

Ein wöchentlicher Newsletter informiert vorab über den Speiseplan, Angebote und Veranstaltungen. Auch auf der Website und auf Facebook sind aktuelle Infos zu finden.

Newsletter-Abo: https://www.daskardinal.at/newsletter