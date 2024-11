Eisige Kaffeehaus-Klassiker für die heißen Tage

Die Eismanufaktur Eis-Greissler präsentiert eine erfrischende Neuheit, die nicht nur für Abkühlung sorgt, sondern auch einen Energiekick verspricht! Ab sofort bereichern sechs neue, köstliche Eissorten das Sortiment, inspiriert von der Wiener Kaffeehauskultur.

Zu den klassischen Variationen gehören der reichhaltige „Eiskaffee“, die aromatische „Melange“ und der „Fiaker“, der zudem mit einem kräftigen Schuss Rum verfeinert wird. Doch das ist noch lange nicht alles! Neben diesen Klassikern finden Sie auch die besondere Sorte „Kaffee Crumble“, die mit Hafermilch und Karamellkeksen verfeinert wurde und damit auch für Veganer attraktiv ist. Für alle Liebhaber des intensiven Kaffeegeschmacks bietet das „Espresso“-Eis den ultimativen Genuss.

Die beiden Gründer von Eis-Greissler betonen: „Wir haben uns von den klassischen Wiener Kaffeehausspezialitäten inspirieren lassen und sechs erfrischende Sorten kreiert, die nicht nur unsere Kunden beleben, sondern auch ein ganz neues Kaffeeerlebnis bieten sollen.“

Hauseigene Produktion

In der hauseigenen Produktion wird der Kaffee frisch gebrüht und anschließend sorgfältig in das Eis eingearbeitet. Die Bohnen überzeugen durch einen vollmundigen, schokoladigen Körper sowie eine feine Mandelnote am Gaumen. Darüber hinaus stammt die Milch für das Eis von den eigenen Kühen in Krumbach. Diese wird frisch pasteurisiert und anschließend mit heimischem Obst, erntefrischen Kräutern, feinen Gewürzen und knackigen Nüssen veredelt.

Ab sofort können Sie diese innovativen Sorten in fünf Wiener Filialen probieren: Mariahilfer Straße, Neubaugasse, Rotenturmstraße, Schottengasse und Schlosspark Schönbrunn.

Für weitere Informationen und die genauen Standorte klicken Sie hier.