Kaiser Wiesn: „Alles machbar“ für unsere Kinder

Die Kaiser Wiesn geht in ihr zweites Wochenende. Und nicht nur in den Zelten geht es richtig heiß her – auch im Kaiser-Wiesn-Dorf wird viel geboten. Etwa vom Newcomer OBI.

Ganz Wien spricht derzeit praktisch nur über die Kaiser Wiesn, das Mega-Oktoberfest für unsere Stadt. Viele Abende in den drei Festzelten und fünf Almen sind komplett ausverkauft – das Wiener Bezirksblatt hat aber immer gute Angebote für die Fans online auf http://www.wienerbezirksblatt.at parat!

Umweltbewusst

Auch der große Newcomer des Festes, der Baumarkt OBI, hat einiges zu bieten. Und zwar nicht nur Partystimmung im ­eigenen Zelt, sondern täglich viel Informatives im Kaiser-Wiesn-Dorf. Zusätzlich können Kinder und Jugendliche jeden Freitag bis Sonntag von 12.30 bis 17 Uhr auf spielerische Weise bei den beliebten „Acker Coaches“-Stationen etwas über die grüne Welt des Gemüse-Anbaus lernen. Ob beim Eintopfen von Gemüsesamen oder dem aufregenden Saatgut-Quiz! „Wir wollen der kommenden Generation Wege und Möglichkeiten aufzeigen, das eigene Leben individuell zu gestalten“, betont OBI-Geschäftsführer Mike Sgundek. „Alles machbar“ und „gemeinsam Zukunft machen“ sind die Hauptmottos: „Der Volks- und Familienmarkt OBI passt ja geradezu perfekt zur Kaiser Wien als Traditionsfest für Jung und Alt!“

