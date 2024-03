Tradition und Festlichkeit: Der Maibaum im Prater

Der Frühling hat Einzug gehalten und mit ihm die Vorfreude auf das traditionelle Maifest im Prater. Unter dem Motto „Stell dich ein“ lädt das Kaiser Wiesn Team zu einem einzigartigen Erlebnis ein, das Brauchtum, Kulinarik und Unterhaltung vereint.

Herzhafte Schmankerln und traditionelle Volksmusik

Vom 25. April bis zum 5. Mai 2024 verwandelt sich der Riesenradplatz täglich von 12 bis 20 Uhr in einen Ort der Genüsse. Besucher erwartet eine Vielfalt an regionalen Schmankerln, frisch gezapftem Bier, Spritzwein, Mostspezialitäten und Säften aus der steirischen Region. In gemütlichen Hütten können Gäste verweilen, während traditionelle Volksmusik für eine stimmungsvolle Atmosphäre sorgt. Wer möchte, kann das Tanzbein schwingen und bei bekannten Melodien mitsingen.

Das Highlight: Maibaumaufstellen am 27. April

Ein Höhepunkt des Maifestes ist zweifellos das traditionelle Maibaumaufstellen am 27. April um 17 Uhr am Riesenradplatz. WIESN Kaiser Johann I und Bezirksvorsteher Alexander Nikolai werden dieser feierlichen Zeremonie beiwohnen und die Landjugend aus Wenigzell beim Aufstellen unterstützen. Die jungen Burschen werden dabei von den Outbackbradlern musikalisch begleitet. Als besonderes Schmankerl gibt es zudem eine Vorführung des originalen Schuhplattlers der Tanzgruppe Wenigzell.

Musikalische Unterhaltung mit WIESN Kaiser Johann I.

Am 1. Mai dürfen sich die Besucher auf einen musikalischen Auftritt des WIESN Kaisers Johann I. freuen. Auf der Festbühne der Kaiserwiese wird er im Rahmen des Maifestes bereits jetzt Stimmung für die Kaiser Wiesn 2024 machen, die vom 26. September bis zum 13. Oktober stattfinden wird.

Sichern Sie sich jetzt die besten Tickets!

Für dieses einzigartige Erlebnis lohnt es sich, bereits jetzt die besten Tickets auf www.kaiserwiesn.at zu sichern. Tauchen Sie ein in die Atmosphäre des Maifestes im Wiener Prater und genießen Sie Brauchtum, Kulinarik und Unterhaltung auf höchstem Niveau.