Kaiserin Sissi kehrt wieder nach Schönbrunn zurück

Aufgrund des Publikumserfolgs im vergangenen Jahr wird „Elisabeth“, das erfolgreichste deutschsprachige Musical aller Zeiten auch am Do., 27. Juni 2024, Fr, 28. Juni 2024 und Sa., 29. Juni 2024 in konzertanter Version vor der berühmten historischen Kulisse mit neuer Cast zu sehen sein.

Die berühmte historische Kulisse des Schloss Schönbrunn bietet ein würdiges und einmaliges Ambiente für die konzertante Version des VBW-Hit-Musicals aus der Feder des Erfolgsduos Michael Kunze & Sylvester Levay, das die dramatische und berührende Geschichte über Leben, Wirken und Leiden von Kaiserin Elisabeth von Österreich erzählt.

Mit hochkarätigen Solisten und einem wunderbaren Ensemble, begleitet vom Orchester der Vereinigten Bühnen Wien in großer Besetzung, darf sich das Publikum 2024 wieder auf ein Konzert-Erlebnis der Extra-Klasse freuen. Allerdings mit einem kleinen Wermutstropfen. Dazu Christian Struppeck, VBW-Musical-Intendant: Dieses Jahr zeigen wir die aufwändige, halbszenische Konzert-Version zum letzten Mal im Ehrenhof des Schloss Schönbrunn.“

Erstklassige Besetzung am Original-Schauplatz

Annemieke van Dam verkörperte die Titelrolle in ELISABETH in 18 Städten in fünf Ländern, sang diese Partie in drei Sprachen und wirkte an zwei CD-Einspielungen mit. 2012 führte die Rolle sie – nach Jahren der Tournee mit dem Stück – auch ins Raimund Theater zur Jubiläumsproduktion. Für das große Konzert vor dem Schloss gibt sie nun erneut Kaiserin. Gino Emnes kehrt extra für die Rolle des „Tods“ nach Wien zurück und ist somit zum allerersten Mal in diesem Part zu sehen.

Armin Kahl gibt sein Debüt als „Kaiser Franz Joseph“. Die Rolle von „Franz Josephs“ Mutter „Erzherzogin Sophie“ verkörpert der US-amerikanische Star Helen Schneider. Den Part von „Elisabeths“ Mörder „Luigi Lucheni“ übernimmt Riccardo Greco

Klaus Panholzer, Geschäftsführer Schönbrunn Group: „Wir freuen uns sehr, dass das Erfolgsmusical ELISABETH auch 2024 im Ehrenhof von Schloss Schönbrunn das Publikum begeistern wird. Den neuen Ensemblemitgliedern wünschen wir viel Erfolg und, dass sie auch das imperiale Ambiente Schönbrunns genießen können“

Für die Inszenierung verantwortlich zeichnet abermals der renommierte Regisseur Gil Mehmert. Begleitet werden die Solisten und das Ensemble vom Orchester der Vereinigten Bühnen Wien in großer Besetzung unter der musikalischen Leitung von Carsten Paap.

Alle weiteren Infos unter www.elisabeth-schoenbrunn.at