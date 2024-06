Kashtan Pastry & Coffee: Willkommen im Naschparadies

Schlendert man die Landstraßer Hauptstraße entlang, sollte man bei der Nummer 23 unbedingt einen Stop einlegen. Im Kashtan Pastry & Coffee wird die hohe Kunst der französischen Patisserie neu interpretiert und mit Mehlspeisen-Klassikern aus der Ukraine verbunden. Ein Traum für alle, die einen „süßen Zahn“ haben.

Die jungen Besitzer – Alexey und Freundin Tetiana – stammen aus der Ukraine und „Kasthan“ nennt man dort die Kastanie – eine nette Hommage an die ursprüngliche Heimat.

Ein Traum auf der Zunge und ein Fest für die Augen

Steht man vor der Vitrine des hübschen Wohlfühl-Cafés wird das Aussuchen des passenden Desserts zum Nachmittags-Kaffee zur Qual der Wahl. Denn die Kombination aus einer Neuinterpretation französischer Patisserie und süßen Verführungen aus der ukrainischen Küche lassen nicht nur das Wasser im Mund zusammenlaufen. Die Kunstfertigkeit in der Süßspeisenherstellung sorgt im Kasthan für einen wahren Augenschmaus. So findet man sich bald unentschlossen rätselnd, ob man lieber zu einem Stück „Honey Cake“, „Mango Cake“, einem Stück „Obst“ (mit herrlicher Füllung), herrlich garnierten Croissants oder doch lieber zu einem Stück „Kyiv Cake“ greift. Diese ist ein ukrainischer Klassiker: innen Baiser-Haselnuss-Schichten mit köstlicher Buttercreme; außen ein visueller Traum in Rosa-Grün. Sehr zu empfehlen sind auch die köstlich-frischen Limonaden, die aus natürlichem Fruchtpüree, Zitronensaft und frischen Kräutern hergestellt werden (z. B. Lavendel-Schwarze Johannisbeere oder Mango-Passionsfrucht). Sollte es dann doch zu süß werden, steht eine feine Auswahl an Salaten, Quiches und pikanten Croissants zur Verfügung.

Zweites Café seit Anfang Juni in der Innenstadt

Dass hier mit viel Liebe und Leidenschaft gebacken wird, ist nicht zu übersehen – und lässt sich natürlich auch schmecken. Mit ein Grund, warum sich das junge Team nun zum nächsten Entwicklungsschritt entschieden hat. Seit Anfang Juni gibt es nun einen „Zwilling“ des Kasthans in der Innenstadt. Nun kann man auch beim nächsten Bummel durch den ersten Bezirk in der Goldschmiedgasse 5 bis in die Abendstunden süße Verführungen genießen. Denn in beiden Cafés kann man bis 20 Uhr im Naschparadies schwelgen … vorbeischauen, ausprobieren, genießen!

Kasthan Pastry & Coffee

Landstraßer Hauptsraße 23, 1030 Wien

Goldschmiedgasse 5, 1010 Wien

Mo.–So., 9–20 Uhr

www.instagram.com/kashtan.wien/