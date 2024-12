Kein echter Honig: DNA-Tests entlarven Zuckersirup!

Honig gehört für viele zu einem gesunden Frühstück dazu – ob im Müsli, Joghurt oder auf dem Brot. Doch neue Untersuchungen zeigen, dass das, was in heimischen Supermärkten als „Honig“ verkauft wird, oft nicht hält, was es verspricht. DNA-Tests belegen: In drei von vier Gläsern steckt aromatisierter Zuckersirup anstelle von echtem Honig.

„In 23 von 31 gezogenen Proben aus österreichischen Supermarktregalen steckt hinter der Etikettaufschrift ,Honig‘ nur aromatisierter Zuckersirup, der noch nie eine Biene gesehen hat“ Imker Ing. Reinhard Hetzenauer ist Präsident der Biene Österreich, des Dachverbandes der österreichischen Bienenzuchtverbände. Er ist angesichts des Ergebnisses der jüngsten DNA-Tests alarmiert. Schon bisher war bekannt, dass weltweit Honig neben Olivenöl zu den meistgefälschten Lebensmitteln zählt.

Besserung in Sicht

Die Untersuchungen wurden im Auftrag der ORF-Sendung konkret durchgeführt. Notariell beaufsichtigte Stichproben von Supermarkthonig – darunter Markenprodukte, Eigenmarken und Imkerhonig – wurden in zwei Labors analysiert. Die Ergebnisse sind ernüchternd: Nur ein Bruchteil der Produkte entspricht den Erwartungen. Nach der Ausstrahlung der Ergebnisse haben vier große Handelskonzerne angekündigt, betroffene Sorten genauer zu prüfen.

Wie erkennt man echten Honig?

Die Verunsicherung bei Konsument:innen ist groß. Doch es gibt einige Hinweise, die dabei helfen, echten Honig zu erkennen: