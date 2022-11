Kein Vergleich zu 2019: Immer weniger Marathonläufer

Erst die gute Nachricht: Erstmals seit 2019 konnten heuer die fünf größten Marathons des Landes wieder durchgeführt werden: Wien,

Linz, Graz, Salzburg und Wachau.

Rückgang

Die Hiobsbotschaft: In Summe waren um 19 % ­weniger Marathon-Finisher zu verzeichnen. In Wien gab es von 5.739 auf 4.803 ein Minus von 16 %. Nur Salzburg erreichte fast das 2019er-­Niveau. In der Wachau waren es –34 %.

Noch deutlicher ist der Rückgang bei den Halb­marathons: insgesamt –32 %. Wien liegt da mit –23 % besser. In der Wachau sind es sogar –52 %.