Kelsen: Höchster Genuss serviert im Hohen Haus

Eine Premiere für das Hohe Haus am Ring: Erstmals gibt es ein Restaurant im neu renovierten Parlament, das für alle Besucher zugänglich ist. Als Gastgeber fungiert Thomas Hahn, der mit dem Team des Haubenrestaurants Labstelle in einem Bieterverfahren überzeugte. Ihm zur Seite steht Co-Geschäftsführerin Christine Friedreich: „Wir sind wahnsinnig stolz drauf, im Hohen Haus die Gastronomie gestalten zu dürfen.“ 80 Mitarbeiter werden an sechs Tagen pro Woche (Montag–Samstag) das Café Agora, das Bistro, die Cantina und das Restaurant KELSEN bespielen.

Regionalität

Küchendirektor Manfred Stockner setzt auf heimische Lieferanten. „So beziehen wir zum Beispiel das Fleisch von der Boa Farm oder dem Biohof Labonca. Die Fische kommen aus der Fischerei Ausseerland und das Gemüse unter anderem vom BioHof Adamah und dem Krautwerk.“ Neben Appetit sollte man aber auch einen Lichtbildausweis mitbringen, um Zugang ins Parlament zu erhalten. Infos: www.kelsen.at