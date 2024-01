Kinder, das Semester ist aus, der Spaß beginnt

Raus aus der Schule und rein ins Kindermuseum Schloss Schönbrunn. Von der Themenführung bis zum Workshop – in den Wiener Semesterferien ist im Kindermuseum jede Menge los. Da kommt keine Langeweile auf!

In den Semesterferien sorgt ein abwechslungsreiches Programm im Kindermuseum Schloss Schönbrunn für Spaß und Unterhaltung. Vom 3. bis 11. Februar lädt täglich um 10:30, 13:30 und 15:00 Uhr die Themenführung „Jubel, Trubel, Heiterkeit“ zu kaiserlichen Festtraditionen. Es ist weithin bekannt, dass in der kaiserlichen Familie gerne gefeiert wurde. Aber was denn eigentlich? Wie wurde gefeiert, und wer durfte dabei sein? Diesen und weiteren Fragen wird in der Führung nachgegangen.

Poldis Bastelwerkstatt hat während der Semesterferien täglich geöffnet und steht ganz im Zeichen des herannahenden Faschings. Kinder können von 11:00 bis 17:00 Uhr lustige Faschingsbrillen basteln.

Am 7. Februar wird im Kindermuseum hoher Besuch erwartet: Schlossgeist Poldi, das Maskottchen des Museums, kommt vorbei, verteilt Autogrammkarten und steht für Erinnerungsfotos zur Verfügung.

Themenführung „Jubel, Trubel, Heiterkeit“

Bis 17. März an den Samstagen, Sonn- und Feiertagen sowie in den Semesterferien täglich um 10:30, 13:30 und 15:00 Uhr sowie zusätzlich am 12. und 13. Februar. Dauer ca. eine Stunde. Für Kinder ab sieben Jahren. Im Museumseintritt inkludiert. Reservierung empfohlen.

Workshop in Poldis Bastelwerkstatt „Lustige Faschingsbrille, selbst gemacht!“

Vom 5. bis 13. Februar täglich von 11:00 bis 17:00 Uhr. Letzter Einlass um 16:00 Uhr. Für Kinder ab vier Jahren. Im Museumseintritt inkludiert.

Unterhaltung in den Ferien

Auch an den anderen Standorten der Schönbrunn Group gibt es in den Semesterferien und darüber hinaus Spiel, Spaß und Unterhaltung für die kleinen Museumsbesucher. Im Sisi Museum steht an den Samstagen, Sonn- und Feiertagen und während der Ferien täglich um 14:30 Uhr die Kinderführung „Auf den Spuren der schönen Sisi“ am Programm. Am 11. Februar können um 17:30 Uhr bei den Taschenlampenführungen die Wohn- und Amtsräume von Kaiser Franz Joseph und Kaiserin Elisabeth mit der eigenen Taschenlampe entdeckt werden. Auf Schloss Hof in Niederösterreich warten eine Zaubershow, der Kasperl, ein Verkleidungsworkshop und vieles mehr in den Ferien. Mehr dazu unter www.sisimuseum-hofburg.at und www.schlosshof.at.

Ort: Kindermuseum Schloss Schönbrunn, Schloss Schönbrunn, 1130 Wien

Öffnungszeiten: täglich, 10:00 bis 17:00 Uhr. Letzter Einlass um 16:00 Uhr.

Eintritt: Erwachsene, Kinder, Senior:innen, Student:innen € 8,50 Tickets sind auch online unter www.imperialtickets.com erwerbbar.

Nähere Informationen und Reservierung sowie Anreisemöglichkeiten unter +43 1 811 13 239, reservierung@schoenbrunn-group.com und www.kindermuseumschoenbrunn.at