Kinderfreunde: Spiele, Lesung, Disco & mehr!

©Gernot Kranner

Willkommen zu den spannenden, bunten und vielfältigen Veranstaltungen der Kinderfreunde! Hier ist eine Auswahl an aufregenden Events, die in den kommenden Wochen stattfinden.

Am 3. März von 15 bis 17 Uhr am Einsiedlerplatz 7/Ecke Arbeitergasse, im Gretl verbringen Kinder einen Spielenachmittag mit Freunden oder deiner Familie bei den Kinderfreunden Margareten. Die besten, lustigsten und neuesten Familienspiele zum Ausprobieren. Eine Anmeldung ist erfolderlich. Mehr Infos unter kinderfreunde.at/veranstaltungen/spiele-spiele

Das neue Mitsing-Musical von und mit Gernot Kranner! Ein besonderes Highlight im Seversaal!

Selbstbewusstsein und Singen kann man lernen – das ist kinderleicht! Gernot Kranner und seine Tierpuppen singen und plaudern mit euch gemeinsam am 4. März von 14 bis 15 Uhr am Schuhmeierplatz 17-18, im Albert-Sever-Saal in Ottakring. Mehr Infos!

Mädchen und Frauen ergreifen das Wort selbst und lesen ihre Geschichte und Sichtweisen zu Flucht und was darauf folgte (…) am 4. März von 18 bis 20 Uhr in der Franz Hochedlinger Gasse 23, Leopoldstadt. Mehr Infos!

Mädchenspaziergang durch das Karmeliterviertel

Der Mädchen*spaziergang am 7. März von 16 bis 18 Uhr umfasst insgesamt 10 Stationen durch das Grätzel des Karmeliterviertels. An diesen Stationen werden beeindruckende Wienerinnen* vorgestellt, wie zb. Rosa Jochmann und Lena Schilling.

Die Inhalte sind für Jugendliche ab 12 Jahren aufbereitet und es gibt an einigen Stationen auch die Möglichkeit, selbst aktiv etwas zu gestalten.

Treffpunkt und 1. Station ist das Kinder-, Familien- und Jugendzentrum friends in der Franz-Hochedlinger-Gasse 32,

10. Station und Ende des Mädchen*spazierganges der Rosa-Jochmann-Park. Mehr Infos!

©Kinderfreunde

Der Seversaal am Schuhmeierplatz 17-18 wird am 10. März von 10 bis 12:30 Uhr zur Raumstation – Kommst du als Astronaut:in? Mehr Infos!

Eröffnungsfest im Café Regenbogen in Döbling

Das Café Regenbogen, ein Raum für Jugendliche am Kinderfreunde-Robinsonspielplatz, lädt am 20. März zu seinem Eröffnungsfest ein. Von 14 – 18 Uhr in der Greinergasse 7, 1190 Wien. Auch der Bezirksvorsteher wird erwartet.

Physik wo keiner sie vermutet. Ein altes Lastenfahrrad mit einer Trickkiste voller einfacher Experimente. Jeder kann am 28. April, von 15 bis 16:30 Uhr im Einsiedlerpark, selbst mit einfachsten Alltagsmaterialien Experimente ausprobieren. Mehr Infos!