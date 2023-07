Das Kinderlesefest sorgte für strahlende Kinderaugen

Das 12. Wiener Kinderlesefest ist Geschichte – und hat im Juni überaus gut funktioniert. Ziel dieser sehr gut angenommenen Aktion des echo medienhauses ist es jedes Jahr, den Wiener Vor- und Volksschülern zum Sommerferienbeginn Bücher zu schenken.

Lesen ist eine wichtige Fähigkeit, die die kognitive Entwicklung, Fantasie und Kreativität von Kindern fördert. Durch das Kinderlesefest erhalten die jungen Wienerinnen und Wiener Zugang zu hochwertiger Literatur und werden ermutigt, ihre Lesefähigkeiten auch während der Sommerferien weiterzuentwickeln.

14.000 Bücher & 50 Volksschulen

Fast 14.000 Bücher renommierter Verlage wurden in den letzten Wochen in mehr als 50 Wiener Volksschulen gebracht. Zusätzlich fanden einige Verteilaktionen in Zusammenarbeit mit drei großen Wiener Einkaufszentren statt: huma eleven, Millenium City und Lugner City. Hier konnten weitere 6.000 Bücher an interessierte Kinder weitergegeben werden.

Ein Fahrrad zum Schluss

Den krönenden Abschluss bildete die Schlussveranstaltung am 3. Juli im echo medienhaus im 6. Bezirk. Bei diesem letzten Event wurde auch der Gewinner des Online-Gewinnspiels bekannt gegeben. Moritz Antonik erhielt von Alexander Kopecky, dem Head of Retail Marketing von woom, ein woom-now-Fahrrad als Preis.

Danke an Sponsoren!

Ein herzlicher Dank gebührt den Partnerverlagen, die diese Aktion unterstützt haben. Ebenso gilt der Dank den treuen Kooperations- und Medienpartnern, darunter die Stadt Wien, Wiener Städtische Versicherung, Bildungsdirektion Wien, Industriellenvereinigung, Münze Österreich, McDonalds, Thalia und Radio Wien. Ohne ihre Unterstützung wäre das Wiener Kinderlesefest nicht zu solch einem großen Erfolg geworden.