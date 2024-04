Ernst Nevrivy: „Ich trete bei der Wahl 2025 wieder an!“

Nach einigen Turbulenzen in den letzten Monaten stellt der Donaustädter Bezirksvorsteher jetzt klar, wie die Zukunft aussieht.

Der Donaustädter Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy wirkt im Exklusiv-Interview mit dem Wiener Bezirksblatt gut gelaunt und gibt Einblicke in seine Arbeit – und er kündigt trotz der Angriffe der politischen Gegner an: ,,Selbstverständlich trete ich bei der Wahl 2025 an! Es ist ein traumhafter Job, für die Menschen in der Donaustadt, dem schönsten Bezirk Wiens, arbeiten zu dürfen.‘‘ Er ist ja auch der am schnellsten wachsende Bezirk von ganz Österreich, das bringt viele Herausforderungen.

Schanigärten sperren um 22 Uhr

Lesen Sie in der nächsten Print-Ausgabe des WBB Donaustadt das ganze Interview, unter anderem, warum die Schanigärten in der Donaustadt um 22 Uhr schließen müssen, wie die Wagramer Straße im Sommer umgebaut wird und warum Nevrivy fix mit der Umfahrungs-Straße um Wien rechnet.