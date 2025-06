Lesespaß & Rad-Gewinnspiel: Das Kinderlesefest am 27. Juni

Am 27. Juni 2025 verwandelt sich der Arkadenhof des Rathauses wieder in einen bunten Ort voller Abenteuer und Leselust. Von 10 Uhr bis in den Nachmittag hinein können Kinder im Alter von 6 bis 14 Jahren kostenlos ihre Sommerlektüre aussuchen und so optimal in die Ferien starten.

Fahrrad-Gewinnspiel: Rotes woom EXPLORE Fahrrad zu gewinnen!

Ein echtes Highlight erwartet die Kinder am Festtag um 17 Uhr: Unter allen anwesenden Kids wird ein rotes Woom Fahrrad verlost!

Wer teilnehmen möchte, kann seinen Namen ab 10 Uhr vor Ort in den Lostopf werfen. Die Auslosung erfolgt live um 17 Uhr auf der Bühne. Wichtig: Nur Kinder, die bei der Ziehung auch vor Ort sind, können das Fahrrad mit nach Hause nehmen. Wenn Kind und Begleitperson nicht um 17 vor Ort sind, besteht die Chance, dass das Fahrrad an einen anderen Teilnehmer weitergereicht wird – also auf jeden Fall um 17 vor Ort sein!

woom EXPLORE 4 – Dein Abenteuerbike!

Leicht, sportlich und perfekt für kleine Abenteurer ab 6 Jahren: Das woom EXPLORE 4 mit 20 Zoll, Scheibenbremsen, 7-Gang-Schaltung und All-Terrain-Reifen inklusive Kickstand. Für spannende Ausfahrten im Alltag und im Gelände im Gesamtwert von € 619,- das Sommer-Upgrade für deine Kids!

Kostenlose Bücher für die Sommerferien

Jedes Kind darf sich vor Ort – dank der Unterstützung zahlreicher Verlage und großzügigen Partnern wie der Wiener Städtische Versicherung – sein persönliches Gratis-Buch aussuchen. Ob spannende Romane, lustige Geschichten oder fantasievolle Abenteuer, hier ist für jedes Kind von 6 bis 14 Jahren etwas dabei. Die perfekte Gelegenheit, die Sommerlektüre zu starten und die Ferien mit Lesefreude zu füllen!

Buntes Rahmenprogramm & spannende Lesungen

Neben den Büchern sorgt ein vielfältiges Programm für Unterhaltung: In der Vorlese-Ecke powered by vormagazin warten spannende Geschichten und Lesungen auf die kleinen Gäste. Eins ist sicher: Langeweile kommt hier nicht auf!