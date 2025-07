10.000 Gratisbücher für Kinder beim Wiener Kinderlesefest

Auch in diesem Jahr war das Wiener Kinderlesefest ein voller Erfolg. Im ehrwürdigen Ambiente des Rathauses wurden 10.000 Bücher kostenlos an Kinder im Alter von 6 bis 14 Jahren verteilt – ein wahres Sommergeschenk für lesebegeisterte Schulkinder.

Ziel der Aktion ist es, die Freude am Lesen zu fördern und die Ferienzeit mit spannender Lektüre zu bereichern.

Vielfalt dank starker Partner

Bereits zum 14. Mal stand das Fest ganz im Zeichen der Literatur. Unterstützt wurde die Veranstaltung von namhaften Verlagen, der Wiener Städtischen Versicherung, der Stadt Wien sowie Medienpartnern wie dem vormagazin und dem Wiener Bezirksblatt. Die Kinder konnten aus einer großen Auswahl an Geschichten, Klassikern und Abenteuern wählen – ein wahres Paradies für junge Leserinnen und Leser.

Maskottchen, Promis und Musik

Ein echter Publikumsliebling war „Thalino“, das plüschige Maskottchen von Thalia. Den ganzen Tag über war er umringt von fröhlichen Kindern, die Fotos machten und den sympathischen Charakter knuddelten. Für weiteren Star-Appeal sorgte Ö3-Wettermoderator Sigi Fink, der mit einer humorvollen Lesung aus seinem Buch „Der kleine Regentropfen Neo“ begeisterte – Selfies mit dem Stargast inklusive.

Ein besonderes Highlight war auch die musikalisch untermalte Lesung „Der Walzerkönig“. Ein Geiger des Wiener Johann Strauß Orchesters sorgte mit Livemusik für eine stimmungsvolle Atmosphäre und verband Literatur mit klassischem Wiener Flair.

Mitfiebern und Gewinnen

Für zusätzliche Spannung sorgte die große woom-Verlosung zum Abschluss des Festes. Das Losglück traf Valerie K. aus Wien, die sich über ein funkelnagelneues woom EXPLORE Fahrrad freuen durfte – ein unvergesslicher Moment für die junge Gewinnerin und ihre Familie.

Spiel, Spaß und neue Freundschaften

Auch abseits der Lesungen wurde viel geboten. Am Spieletisch von Thalia konnten die Kinder in Ruhe in ihren neuen Büchern schmökern, spielen und miteinander ins Gespräch kommen. So wurde das Kinderlesefest nicht nur zu einem literarischen, sondern auch zu einem sozialen Erlebnis für junge Leserinnen und Leser.