Klimt-Villa in Hietzing lädt zur Garten-Eröffnung

SAVE THE DATE! Die Klimt Villa feiert die Garten-Eröffnung. Am 14. Mai 2023 lädt man alle Interessierten von 10-19 Uhr zu einem ganz speziellen Gartenfest rund um die Blüte der Klimt Rose in die Feldmühlgasse 11 im 13. Bezirk.

Mitten in Hietzing, in ruhiger Lage zwischen Wohnhäusern, befindet sich in einem großzügigen Garten eine neobarrocke zweigeschoßige Villa. An diesem Ort schuf Gustav Klimt von 1911 bis zu seinem Tod 1918 in einem ebenerdigen Gartenhaus, welches er als Atelier nutzte, einige seiner wichtigsten Werke. Er arbeitete hier an mehr als 50 Gemälden, darunter weltbekannte Bilder wie „Adele Bloch-Bauer II“, „Friederike Beer“, „Die Braut“ und „Adam und Eva“.

Besonders beeindruckend – der Garten, in dem eine ganz besondere Blume wächst: Die Klimt-Rose. Gustav Klimt war ein Gartenfreund. Herzstück seines Gartens und auf Klimts Gemälde zu bewundern sind Damaszener-Rosen, die auf dem Grundstück um etwa 1900 gepflanzt worden sind. Die sogenannte Klimt Villa-Rose ist von einem Wiener Gartenexperten nachgezüchtet worden, dabei wurden die Triebe, die er von zwei Mutterpflanzen entwendet hat auf Wildrosen veredelt. 22 Stöcke sind im Zuge der Teilrekonstruktion des Gartens bereits ausgesetzt worden.

Willkommen zur Garten-Eröffnung

Am 14. Mai 2023 wird von 10-19 Uhr ein ganz spezielles Gartenfest rund um die Blüte der Klimt Rose gefeiert.

Das Programm

Einführungen vor der Klimt Villa (ca. 15min) über die Geschichte des Hauses und die Sonderausstellung „Klimt lost“ (10:30 Uhr, 13:00 Uhr, 15:00 Uhr)

Exklusive Duft-Präsentation des „Klimt’s Rose“ Parfums durch Julia Asenbaum und Schmuckpräsentation der “Werkstatt am Kleinen Ring” (www.kleinerring.at)

(11:30 Uhr, 14:00 Uhr, 16:00 Uhr)

16:30 Uhr Konzert von Harri Stojka (nur bei Schönwetter vor der Klimt Villa)

– Gastgeschenk (Klimt Deluxe Sekt Bubble mit Szigeti Rosé)

– Besuch des Klimt Ateliers und Salons

– Kinderprogramm (Malen und Zeichnen wie Gustav Klimt)

– Eröffnung Garten Café und Barbetrieb mit Cocktails

– Kunstmarkt mit einzigarten Lichtdrucken im Salon der Klimt Villa

Mehr Informationen unter www.klimtvilla.at