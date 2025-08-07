Hietzing: Neue Streckenführung für die Busse 53A, 54A und 54B

Mit 25. August 2025 treten in Hietzing umfassende Änderungen bei den Buslinien 53A, 54A und 54B in Kraft. Ziel ist es, das Liniennetz im Westen Wiens moderner und effizienter zu gestalten. Die neuen Linienführungen bringen dichtere Intervalle, klarere Routenverläufe und eine deutlich verbesserte Anbindung für wichtige Zielgebiete.

Die Linie 53A wird verlängert und fährt künftig ab Bahnhof Hütteldorf nicht nur bis Unter St. Veit, sondern über die U4-Station Ober St. Veit bis zur neuen Endstation Stock im Weg. Dadurch entsteht eine durchgehende, direkte Verbindung über mehrere stark frequentierte Wohn- und Schulstandorte, wie z.B. die Kleingartenvereine rund um das St. Veiter Tor und das Erholungsgebiet Hörndlwald, hinweg.

Denn auch die Linien 54A und 54B erhalten eine neue Struktur. Bisher haben beide Linien in Form eines Rundkurses die Station Ober St. Veit mit der Station Stock im Weg verbunden. Der 54A wurde dabei regelmäßig bis zu St. Veiter Tor geführt, der 54B über die Reischergasse. Beide Linien fahren nun in beiden Richtungen über den Wolfrathplatz, über den auch die Linie 53A geführt wird und damit als zentraler Umsteigeknoten im Grätzel aufgewertet wird. Die Linie 54A übernimmt künftig dauerhaft die Anbindung an den Hörndlwald – die bisherige Haltestelle Reischergasse wurde entsprechend umbenannt –, während die Linie 54B ausschließlich das St. Veiter Tor anfährt.

Neben einer verbesserten Übersichtlichkeit sorgen die neuen Linienführungen auch für eine Intervallverdichtung auf stark genutzten Streckenabschnitten, da dort mehrere Linien (53A & 54AB) parallel geführt werden. Dies führt zu kürzeren Wartezeiten und einem besseren Platzangebot, insbesondere zu Stoßzeiten.

Direkte Streckenführung ohne Umwege

Durch die Auflösung der bisherigen Rundkurse mit diversen Schleifen entstehen klar definierte Linien mit eindeutigen Start- und Endpunkten. Die Fahrpläne werden dadurch übersichtlicher und für die Fahrgäste leichter planbar. Gleichzeitig entfallen bisherige Umwege, wie z.B. die extra Fahrten zum St. Veiter Tor, zugunsten einer direkteren Streckenführung, was sich positiv auf die Fahrzeit auswirkt.

„Für viele Fahrgäste bedeutet die neue Linienführung kürzere Wege, weniger Umstiege und dichtere Intervalle“, sieht Hietzings Bezirksvorsteherin Mag. Johanna Zinkl dem neuen Buslinienkonzept entgegen.

„Die verstärkte Anbindung an die U4 und die Intervallverdichtungen sind ein Gewinn für unseren Bezirk – das macht das Busnetz für viele Hietzingerinnen und Hietzinger noch attraktiver und alltagstauglicher.” , so ÖVP-Bezirksvize Thomas Gerstbach.

SPÖ Bezirksvize Marcel Höckner dazu: Ich freue mich sehr über die kommende Verbesserung bei den Buslinien. Ich fordere schon lange ein neues Buskonzept und dichtere Intervalle. Daher haben wir die Änderungen bereits 2022 beantragt und jetzt umgesetzt. Wichtige Punkte sind die Verlängerung des 53A, die regelmäßige Anbindung des St. Veiter Tor und Hörndlwald und die dichteren Intervalle. Damit schaffen wir ein schnelleres und umweltfreundliches Vorankommen für alle Hietzingerinnen und Hietzinger.

Besonders erfreulich ist die dauerhafte und regelmäßige Anbindung der Endhaltestellen St. Veiter Tor und Hörndlwald. Beide werden nun durchgängig bedient, was ihre Erreichbarkeit deutlich verbessert. Auch die Anbindung an wichtige Ziele wie Schulen, Wohngebiete und die U-Bahn-Stationen entlang der U4 wird durch die neuen Verbindungen weiter gestärkt.