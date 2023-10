Konzertfilm: Taylor Swift live in Wiener Kinos

Bevor die US-Hitparadenstürmerin im August 2024 dreimal das Ernst-Happel-Stadion rocken wird, sorgt sie auf der Kinoleinwand für Stimmung. Der Konzertfilm „Taylor Swift: The Eras Tour“ läuft am 13. Oktober in den Wiener Kinos an.

Die aktuelle Welttournee sei die bisher bedeutungsvollste und spannungsgeladenste Erfahrung ihres Lebens, schrieb der US-Popstar im Sommer auf Instagram. Sie sei „überglücklich“, nun ihren Fans mitzuteilen, dass sie die Tour als Konzertfilm im Kino erleben könnten. Die Tour begann im heurigen März in Arizona und soll am 23. November 2024 in Kanada enden. Swift beschreibt die Tournee als „Reise durch alle musikalischen Ären meiner Karriere“.

Kartenpreise mit Zahlenspielen

Die Karten sollen dabei für Erwachsene 19,89 Euro und für Kinder 13,13 Euro kosten. Die Zahl 13, die sich sowohl im Kinderpreis als auch im Startdatum des Konzertfilms finden lässt, gilt als Glückszahl der Sängerin. Der Erwachsenenpreis von 19,89 Euro spielt hingegen auf das 2014 erschienene Album „1989" an, das Swifts „Leben auf unzählige Arten verändert" hat.