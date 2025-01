Korallenriff retten: Neues interaktives Erlebnis im NHM

Mit „Reef Rescue – Rettet das Korallenriff!“ startet das Naturhistorische Museum Wien eine innovative Station auf Deck 50. Besucher können spielerisch in die bedrohte Welt der Korallenriffe eintauchen und wissenschaftliche Erkenntnisse hautnah erleben.

Auf Deck 50 lädt eine interaktive Station dazu ein, in die Rolle von Wissenschaftlern zu schlüpfen. In der eigens adaptierten 3D-Darstellung eines Korallenriffs lernen Besucher die Bedeutung dieser Ökosysteme kennen. Korallenriffe, auch „Regenwälder der Meere“ genannt, sind die größten von Lebewesen geschaffenen Strukturen auf der Erde. Sie bieten unzähligen Arten Lebensraum, speichern CO₂ und dienen als Kinderstube für viele Fischarten. Doch die steigenden Meerestemperaturen bedrohen sie massiv. Laut Dr. Pedro Frade, Kurator am NHM Wien, könnten bei einer globalen Erwärmung von 1,5 °C bis zu 90 Prozent der Riffe verschwinden.

Mit „Reef Rescue“ Gefahren für Korallen erkennen

Ein Highlight der neuen Korallenriff-Station ist das interaktive Spiel „Reef Rescue“. Dabei übernehmen Spieler die Rolle von Tauchern und untersuchen Bedrohungen wie Ozeanversauerung oder Mikroplastik. Ziel ist es, Lösungen für den Schutz der Riffe zu finden, bevor der Luftvorrat oder die Zeit abläuft. Das Spiel wurde speziell für Gruppen entwickelt und ist durch QR-Codes direkt im Museum oder auch außerhalb nutzbar. Materialien wie Spielkarten und Anleitungen stehen auf Deck 50 bereit, zusätzlich gibt es vertiefende Informationen auf der Projektwebsite.

Wissenschaft und Kreativität vereint: Spielerisches Lernen

„Reef Rescue“ ist ein Gemeinschaftsprojekt der Universität Wien und des NHM Wien, das durch den Österreichischen Wissenschaftsfonds gefördert wurde. Es zeigt eindrucksvoll, wie Wissenschaftskommunikation innovative Wege gehen kann, um komplexe Themen verständlich zu machen. Neben dem Spiel bietet das Open Lab auf Deck 50 zahlreiche interaktive Stationen. Besucher können Experimente zur Ozeanversauerung durchführen, den Kieferapparat eines Seeigels untersuchen oder herausfinden, welche Sonnencremes korallenfreundlich sind. Im Kreativbereich gestalten sie bunte Korallenriffe und symbolisieren damit die Wiederbelebung dieser bedrohten Lebensräume. Veranstaltungen wie „Meet a Scientist“ und Ferienprogramme ergänzen das Angebot und machen die Welt der Korallenriffe für Jung und Alt erlebbar.

Reef Rescue

Naturhistorisches Museum Wien