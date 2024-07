Kostenlos! Mitten-in-Wien-Beratung auf Sommertour

Mit „Mitten in Wien“ bietet der Fonds Soziales Wien ein kostenloses Beratungsangebot, das durch die Bezirke Wiens tourt. Im Juli und August in Bädern, bei Einkaufs- oder Gesundheitszentren, Kliniken oder Banken.

Seit 2022 informiert und berät der Fonds Soziales Wien (FSW) mit dem mobilen Beratungsangebot „Mitten in Wien“ zu Angeboten und Unterstützungsmöglichkeiten des FSW. „Der FSW wartet nicht, bis die Menschen zu ihm kommen. Mit dem mobilen Beratungsstand von ‘Mitten in Wien’ geht der FSW dort hin, wo die Menschen sind. Und das in ganz Wien, an hochfrequentierten Orten. Bereits über 6.600 Menschen haben die Beratung erhalten, die sie brauchen“, erklärt Susanne Winkler, Geschäftsführerin des FSW.

Ganz ohne Termin, direkt und persönlich

„Das FSW-Kundenservice erweitert mit ‘Mitten in Wien’ seinen Radius. So sind Berater im Alltag der Menschen direkt und niederschwellig erreichbar. Manche lernen den FSW im Zuge ihrer Besorgungen oder Freizeitaktivitäten neu kennen und profitieren so von ersten wertvollen Infos zu den Angeboten. Aber auch bestehende Kunden kommen vorbei und schätzen das direkte Gespräch ohne Terminvereinbarung,” erklärt Petra Gottwald, Leiterin des FSW-Kundenservice.

Zusätzliche Schwerpunktwochen auch im Herbst

Zusätzlich zum regulären Beratungsangebot zu Pflege und Betreuung gibt es bis Ende des Jahres spezielle Schwerpunktwochen. Experten beraten zu ausgewählten Themen anlässlich nationaler und internationaler Aktionstage. So stehen von 9. bis 13. September die Unterstützung für pflegende Angehörige oder von 7. bis 11. Oktober die Angebote für wohnungs- bzw. obdachlose Menschen im Fokus.

Sommertour – Termine:

15. –19. Juli, Klinik Landstraße

10–17 Uhr, Eingangshalle, Juchgasse 25, 1030 Wien

9–16.30 Uhr (Mo. und Do), 8–14.30 Uhr (Di, Mi., Fr.)

Spittelauer Lände 45, 1090 Wien

9–16.30 Uhr, Anton-Baumgartner-Straße 44, 1230 Wien

9–16.30 Uhr, Johann-Staud-Straße 11, 1160 Wien

9–16.30 Uhr, Eingangshalle, Brünner Straße 68, 1210 Wien

9–16.30 Uhr, Simmeringer Hauptstraße 100, 1110 Wien

9–16.30 Uhr, Arbeiterstrandbadstraße 91, 1220 Wien