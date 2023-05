Kostenlose Entdeckungstour durch Meidlings Wildgarten

Noch bis Oktober lädt die der Gebietsbetreuung Stadterneuerung (GB*) zu kostenlosen Entdeckungstouren unter dem Motto „Wohnbares Wien“ ein. Die Stadtteil-Experten stellen bei geführten Spaziergängen innovative Wohn- und Stadterneuerungsprojekte in sechs Bezirken vor.

An vielen Ecken Wiens entstehen innovative Wohnprojekte. Gleichzeitig werden historische Wohnbauten saniert und Straßen und Plätze klimafit umgestaltet. Dadurch entsteht nicht nur neuer leistbarer Wohnraum, auch die gesamte Nachbarschaft profitiert davon. Eines davon ist der Wildgarten in Meidling.

Bis zum Jahr 2024 entstehen im Wildgarten am Rosenhügel etwa 1.100 Wohnungen – rund die Hälfte davon geförderte Mietwohnungen. Auf etwa 11 Hektar werden die Bewohner mit der Natur nachbarschaftlich und doch städtisch leben. Es wird großes Augenmerk auf nachhaltiges Bauen und Nachbarschaft gelegt. Der Wildgarten zeichnet sich durch vielfältige Wohnformen und großzügige gemeinschaftliche Freiräume aus.

Bei der Wohntour „Wildgarten am Rosenhügel“, 23. Mai 2023m Start: 16:30 Uhr Treffpunkt: Benyastraße 14, 1120 Wien erfährt man alles, was sich alles im Nachbarschaftszentrum tut und Bewohner einer Baugruppe plaudern „aus dem Nähkästchen“ und verraten, wie es sich im Wildgarten lebt. Beim gemütlichen Ausklang gibt es bei Snacks und Getränken Gelegenheit Fragen an die Experten zu stellen sowie Zeit zum Plaudern und Vernetzen.