Meidling: Schöne Erfolge für das Jugendparlament

Vor ziemlich genau einem Jahr tagte das Meidlinger Jugendparlament. Das Ziel: Das Leben im 12. Bezirk jugendfreundlicher zu machen. Das ist gelungen.

Früh übt sich, wer in die Bezirkspolitik einsteigen möchte. Das stellen die Jugendlichen in Meidling unter Beweis, wenn sie sich im Jugendparlament engagieren. So hat dieses letztes Jahr 11 Anträge an die Bezirkvorstehung gestellt. Darunter Calisthenics-Anlagen im Steinbauer-und Christine-Busta-Park u, WLAN und ein Volleyball-Netz im Bil-Spira-Park, sowie Obstbäume Am Schöpfwerk. Diesen Wünschen ließ die Bezirksvorstehung jetzt Taten folgen. “Demokratie will gelernt sein! Und in Meidling beginnen wir damit bereits in der Schule. Schön zu sehen wie sich unsere Kinder bereits für ihr Grätzl engagieren!” so BV Wilfried Zankl.

Sichtbarer Erfolg

Eine Tour durch ganz Meidling führte Bezirksvorsteher Wilfried Zankl mit beteiligten Schülern, zu ihren nun realisierten Projekten. Begleitet wurden sie dabei von Janine Gasser, die für die Wiener Kinderfreunde den Kinder- und Jugendbeirtat im 12 Bezirk koordiniert, Eiman Mahmoud, der Meidlinger Kinder- und Jugendbeauftragten und Lehrerin Renate Neumayr.

„Wir haben uns bemüht, eure Wünsche und Vorstellungen genau umzusetzen.“, so Zankl. Mit Erfolg. Die Schüler waren begeistert. Und es geht weiter. Die nächste Generation von engagierten Jungmeidlingern steht bereits schon bereit Jetzt startet das Kinder- und Jugendparlament 2024, um weitere innovative Ideen für den Bezirk zu entwickeln und umzusetzen.