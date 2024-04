Erste Foodhall Wiens eröffnet eigenen „Gast//Garten“

Seit der Eröffnung im Herbst 2023 erfreut sich die erste Food Hall Wiens im 12. Wiener Gemeindebezirk zunehmender Beliebtheit. Sowohl Anrainer als auch Besucher & Touristen erfreuen sich an dem vielfältigen Angebot des Gleis//Garten.

Ab sofort lädt der Gleis//Garten bei schönem Wetter dazu ein im Freien kulinarisch verwöhnt zu werden und gute Gemeinschaft zwischen Olivenbäumen und Zirben zu genießen und das ganz ohne Reservierung. Es gibt zudem eine Eisstation, eine Bar und demnächst auch eine Kinderspielecke.

Mai//Fest am 4. Mai

„Wir merken, dass unsere eigene Brauerei und unser Vienna KRAFT Bier ein Highlight für viele Gäste sind, aber auch die neuen Gastronomischen Highlights und das vielfältige Event-Programm, was wir bieten haben dazu geführt, dass wir nicht nur ein Ort für Stammgäste, sondern auch ein Hot Spot für Foodies aus ganz Österreich geworden sind. Darüber hinaus möchten wir im Gleis//Garten auch die österreichische Tradition hochleben lassen. Aus diesem Grund veranstalten wir am 4. Mai unser Mai//Fest, bei dem wir gemeinsam mit der Nachbarschaft bei einem Frühschoppen, begleitet von einer Kapelle und klassischen Tänzen, unser Vienna KRAFT Bier genießen werden.“ so Anton Borkmann, Geschäftsführer des Gleis//Garten.

