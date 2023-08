Gratis Mitmach-Aktionen zu Ernährung und Bewegung

Die Wiener Gesundheitsförderung – WiG ist noch bis Ende November mit Pop-up-Küche, Grätzelspaziergängen und vielfältigen Bewegungsangeboten unterwegs – einfach vorbeikommen und mitmachen!

Ab heute, 23. August 2023, tourt die Wiener Gesundheitsförderung – WiG unter dem Motto „Gesundheit erleben – einfach mitmachen“ mit kostenlosen Koch- und Bewegungs-Aktivitäten durch 14 Wiener Bezirke. „Bereits im vergangenen Jahr wurde das kostenlose Mitmachangebot der WiG zum Thema Ernährung im öffentlichen Raum ausgesprochen gut angenommen. Darum setzen wir diese beliebten Aktivitäten in diesem Spätsommer fort und ergänzen sie mit Bewegungs- und Sportangeboten,“ kündigt Dennis Beck, Geschäftsführer der Wiener Gesundheitsförderung – WiG an.

Alle Aktivitäten sind kostenlos, es ist keine Anmeldung nötig. „Das bedeutet, jeder kann hingehen und mittun und dabei erleben, wie vielfältig und genussvoll gesunde Ernährung sein kann und dass regelmäßige Bewegung Spaß macht“, so Beck.

Gemeinsam kochen, genießen und bewegen

Selber kochen, kosten oder einfach nur zuschauen, zuhören und mitreden – jeder ist bei der Pop up-Küche herzlich willkommen! Die spielerische Wissensvermittlung lädt dazu ein, sich mit gesunder Ernährung auseinanderzusetzen und auch Anregungen und Rezepte für den eigenen Speiseplan mitzunehmen. Die Kochaktionen werden mit einer mobilen „Pop-up-Küche“ von erfahrenen Community-Köchen der Caritas umgesetzt und finden bis November in den Bezirken Simmering, Meidling, Penzing, Ottakring, Brigittenau, Floridsdorf und Donaustadt statt.

Welche Bewegungsangebote gibt es in meinem Bezirk? Wo kann ich eine neue Sportart ausprobieren? Wo habe ich die Chance gemeinsam mit anderen sportlich aktiv zu werden und vielleicht neue Leute kennenzulernen? Auch hier geben die kostenlosen Mitmachaktivitäten der WiG Antworten darauf: Ab September finden in den Bezirken Leopoldstadt, Landstraße, Wieden, Margareten, Mariahilf, Favoriten und Rudolfsheim-Fünfhaus Bewegungsangebote in unterschiedlichen Formaten statt. Den Auftakt bilden Grätzelspaziergänge in jedem der teilnehmenden Bezirke. In der Folge finden in jedem Bezirk über mehrere Wochen verschiedenartige Sport- und Bewegungskurse statt. Umgesetzt wird das Bewegungs- und Sport-Angebot vom ASKÖ WAT Wien.

Ob Klein oder Groß, Alt oder Jung, alleine oder gemeinsam mit anderen: Interessierte können bei allen Aktivitäten einfach vorbeikommen und mitmachen, eine Anmeldung oder Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Die Terminübersicht über alle Ernährungs- und Bewegungsaktivitäten im Rahmen von „Gesundheit erleben – einfach mitmachen“ findet sich auf https://www.wig.or.at/termine.