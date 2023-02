Kostümierte Narren, Karussell und Krapfen!

„Närrisch, bunt und mit jeder Menge Spaß wird sich der Fasching am 18. Februar beim großen Faschings­umzug in Simmering prä­sentieren“, verspricht Bezirksvorsteher Thomas Steinhart. Ab 14 Uhr werden am ­Faschingssamstag dutzende kostümierte Narren in Wägen und Fußgängergruppen von der U3-Endstelle Simmering entlang der Simmeringer Hauptstraße zum Enkplatz ziehen. Dort findet ab 15.30 Uhr ein großes Faschingstreiben mit einem buntem Programm für Groß und Klein statt – mit Kinderkarussell, Kostüm-Prämierungen und Krapfenverteilung.

Prinzenpaare und Gilden

Neben dem Landesprinzenpaar von Wien und Burgenland werden auch die Faschingsgilde Loretto (Foto oben) und die Batala Austria-Trommler eine illustre Abordnung entsenden. Die Kostüm-Prämierungen am Enkplatz werden übrigens von bekannten Persönlichkeiten vorgenommen. Verbandspräsidentin des Veranstalters „Bund Österreichischer Faschingsgilden“ Brigitte Kreminger freut sich, mit großartiger Unterstützung des Bezirks den Umzug in Simmering durchführen zu können.

Anmeldungen für interessierte Teilnehmer bitte zeitnah unter Tel.: 0699/19 13 75 01.