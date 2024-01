Glanz und Tradition: Der Künstler-Neujahrsempfang im Marchfelderhof

In Deutsch-Wagram, vor den Toren Wiens, fand auch dieses Jahr wieder der traditionelle Künstler-Neujahrsempfang statt.

„Die Szene-Lokale in Wien und Umgebung hatten an diesem Abend sicherlich einige leere Tische“, schmunzelt Peter Großmann, Hausherr des Marchfelderhofs.

Die Hautevolee in Deutsch Wagram

Unter der Patronanz des renommierten Künstlers Andy Lee Lang versammelten sich Persönlichkeiten aus verschiedenen Bereichen, um gemeinsam das neue Jahr willkommen zu heißen. Der Bäcker Kurt Mann, Volksschauspieler Gerhard Ernst, Regisseur Volker Grohskopf, BM a.D. Werner Fasslabend und Gattin Martina, Stargeigerin Barbara Helfgott, Musicalstar Reinwald Kranner mit Tochter Stella, die Sänger Gary Lux und Tony Wegas, Unternehmerin Kathi Stumpf, Sänger Thomas Strobl sowie Blues-Legende Hans Theessink waren nur einige der illustren Gäste, die im Konvoi vorfuhren.

Vom Rock’n Roll zur Operette

Das diesjährige Motto des Neujahrsempfangs, eine Hommage an die beeindruckende Vielseitigkeit von Andy Lee Lang. Früher teilte er die Bühne mit Größen wie Jerry Lee Lewis, Chuck Berry und Fats Domino, wurde sogar in die American Hall Of Fame aufgenommen. Heutzutage kann er auf eine beeindruckende Karriere zurückblicken, die nicht nur Rock’n’Roll, sondern auch zehn große Musical-Rollen umfasst. Andy Lee Lang zählt zweifelsohne zu den vielseitigsten Entertainern des Landes.

„Die schlimmste Zeit ist nun endlich überstanden“, sind sich die Künstler einig. Die Konzertsäle, die Theater, die Volksbühnen und die Kabaretts freuen sich landauf, landab wieder über volle Häuser, und die Feierrunde blickt optimistisch in das neue Jahr.



Und das hat gleich einiges zu bieten: Andy Lee Lang wird sich nun verstärkt der Musical-, Schauspiel- und Operettenwelt widmen. Dennoch bleibt er weiterhin mit seinen diversen Shows auf Tournee, die ein breites Spektrum von Rock’n’Roll über Country bis zum Wienerlied abdecken. Dass er jedoch immer noch den Blues im Blut hat, freut seine Hardcore-Fans wie Sänger Gary Lux, Niddl, Lucas Babuder und Musicalstar Reinwald Kranner, die gemeinsam mit Andy eine Session auf die Marchfelderhof-Bühne legten, die in die österreichische Musikgeschichte eingehen könnte.

Gaumenschmaus

Promi-Winzerin Katharina Baumgartner reichte ihre besten Tropfen, und Küchenchef Christian Langer servierte Avocadosalat mit Flusskrebsschwänzchen, Pastinakencremesuppe, Girardi-Rostbraten und flaumige Topfen-Rhabarber-Knöderl.

Ich bin der Meinung, dass die Stimme wie Wein ist. Der junge Wein ist spritzig, aber es fehlt ihm eben an Reife. Bei der Stimme ist es genauso. Ich erinnere mich daran, dass ich als Junger beim Singen einfach „Gas geben“ wollte, aber die Feinheiten fehlten. Wenn man beim Wein zu lange wartet, weiß man nicht, wie lange sie hält. Und bei der Stimme ist es genauso. Andy Lee Lang Der liebe Andy ist nicht nur ein weitläufiger Verwandter, der mir sehr ans Herz gewachsen ist, sondern auch ein großer Künstler, ein Entertainer, ein herausragender Sänger und ein gradliniger Michl. Er sagt, was er denkt, und scheut sich nicht, unbequem zu sein. Und das ist auch gut so. Er bleibt sich selbst treu. Marcus Strahl Wir kennen uns bereits seit 30 Jahren und haben gemeinsam auf der Bühne und im Studio gearbeitet. Andy hat immer mit der Kraft des Rock’n’Rollers agiert. Er kann alles, sei es als Schauspieler oder als Sänger. Er ist ehrgeizig, und wenn er sich etwas in den Kopf setzt, zieht er das auch durch. Gary Lux