Kultur in der Bezirksvorstehung

Die Margaretner Bezirksvorstehung bietet Kulturfans in den nächsten Tagen gleich mehrere interessante und unterhaltsame Termine in den Räumlichkeiten in der Schönbrunner Straße 54.

Bunte Mischung

Am Dienstag, 15. November, um 18 Uhr liest Schauspielerin Valerie Bolzano aus den Ein­sendungen zum Margaretner ­Jugendliteratur-Preis „Texte“. Zwei Tage später, am 17. November, lädt der Verein TAKE 5 zu einem Abend mit mediterranen Gitarrenklängen. Die Zwillingsschwestern Sara & Sanaz Zaher (Foto links) spielen Musik aus Spanien, Italien ­und Frankreich.

Künstlerin Gergana Popova ­eröffnet am 21. November um 19 Uhr ihre Ausstellung „Kaleidoskop der Leidenschaft 2.0“. Die Werke sind bis zum ­9. Dezember zu sehen.