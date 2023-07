„Kulturlabor“ bringt Action in die Wiener Gemeindebauten

Kulturgenuss direkt vor der Haustür – das ist das Motto der wohnpartner-Schiene „Kulturlabor Gemeindebau“. Beim „Wiener Teppich 2023“ in Meidling rissen zehn spektakuläre Acts zwei Stunden lang das Publikum zu Begeisterungsstürmen hin und wurden selbst Teil der Darbietungen. Es steht aber im Sommer noch mehr auf dem Programm.

Der zwei Meter breite und 100 Meter lange rote Teppich Am Schöpfwerk in Meidling war mehr als nur ein Blickfang – und das bereits zum vierten Mal. Eine riesige Menschentraube bewegte sich gemeinsam mit den Artisten durch die Wohnhausanlage wurden so Teil der Performance. Das Programm der Gruppe „Rhizomatic Circus“ reichte von Jonglage über Akrobatik am Boden und in der Luft bis hin zu Clownerie. Zum großen Finale präsentierte sie eine spektakuläre Feuershow, die das Publikum restlos begeisterte. Der Gedanke hitner einem Projekt wie diesem und vielen anderen ist es Kunst und Kultur im Wiener Gemeindebau zu präsentierten und sie so den Bewohnern nierderschwellig zu präsentieren.

Kulturlabor Gemeindebau-Leiter Arno Rabl bringt das Ziel dieses Projekts auf den Punkt: „Wir bringen Kunst und Kultur direkt zu den Menschen. So haben alle etwas davon, auch jene, die einfach vom Fenster aus zugeschaut haben. Wir wollen die Gemeindemieter auch weiterhin neugierig machen und begeistern. Außerdem kann man bei Kulturprojekten gut ins Gespräch kommen und einander besser kennenlernen.“ Aus genau diesen Gründen hat man in diesem Sommer noch einiges vor.

„Fahrendes Museum“ und Kunst-Workshops

Anlässlich des heurigen Müllschwerpunkts (Reycling, Upcycling, Nachhaltigkeit) beschäftigt sich wohnpartner mit der Konsum- und Wegwerfgesellschaft. So ist die Künstlerin Edith Payer auf dem Fahrrad samt Anhänger mit ihrem „Museum der Achtsamkeit“ unterwegs, um Fundstücke aller Art in Form einer mobilen Ausstellung zu präsentieren. Zu sehen und zu erleben vom 31. Juli bis zum 12. August im Rabenhof und vom 11. bis 23. September im Christine-Nöstlinger-Hof.

„Hotel Sperrmüll“ wiederum wartet noch bis Mitte September in der Waschhalle Wienerberg mit allen Spielarten von Handwerk und Kunsthandwerk auf. Die Workshops tragen vielsagende Titel wie „Pimp up your Altmöbel. Von hässlich zu lässig“, „Repair Café: Reparieren statt Wegwerfen“ oder „Hämmern, Sägen und Schleifen“. Bei letzterem ist mit Walter Albrecht sogar ein umtriebiger, kreativer Bewohner des George-Washington-Hofs am Werk, der sein Wissen gerne an Interessierte weitergibt.

Alle Infos zu Kulturlabor Gemeindebau auf der Website:

www.kulturlabor-gemeindebau.at