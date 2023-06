Kunst kommt ab 21. Juni ins Waldmüllerzentrum

Kunst findet immer einen Platz in unserer Welt. Bislang fanden Ausstellungen des „Kulturverbandes Favoriten“ vor allem in der „Galerie im Domenig-Haus“ bzw. in der „Domenig-Galerie in der Ankerbrot“ statt. Da diese nicht mehr zur Verfügung stehen ist der Verband im „Waldmüller-Zentrum“ (10., Hasengasse 38) aktiv und lädt zu einer besonderen Vernissage.

Unter dem Motto „Global – Jetzt“ lädt man am Mittwoch, 21. Juni 2023 um 19 Uhr zu einer Vernissage, die sich den drängensten Themen unserer Zeit widmet. Zu Gast ist die „Künstlerinnengruppe Kunst Jetzt“ (www.kunst-jetzt.at) Dabei handelt es sich um eine Gruppe freischaffender KünstlerInnen, IndividualistInnen die sich mit aktuellen Themen auseinandersetzen und gemeinsam multimediale Projekte erarbeiten. Die Intentionen der Gruppe liegen in der Auseinandersetzung mit zeitgenössischer Kunst. Man setzt die Themen der Zeit in verschiedenen Disziplinen um, wie Malerei, Grafik, Druckgrafik, Installationen, Bildhauerei, Keramik, Fotografie, mediale Kunst und Musik.

Brennende Themen

In der Ausstellung „Global – Jetzt“ setzen sich die Künstler mit den Themen auseinander, die uns alle bewegen sollten. Von derVernichtung des Regenwaldes über den Umgang mit Plastik bis hin zur Globalisierung der Kulturen. In ebenso eindrucksvollen, wie auch interessanten Werken will man zum Nachdenken anregen und zum Umdenken bewegen.

Die Vernissage wird von Simon Wahl auf der Gitarre untermalt. Die Begrüßung übernimmt Bundesrat Sascha Obrecht, Thomas Engl und Worte zum Projekt kommen von Wolfgang Bauch. Selbstverständlich sind auch die Künstler persönlich anwesend. Unter ihnen Wolfgang Bauch, Traude Haslauer, Christa Klinger, Brigitte Meissl, Gerti Riegler, Barbora Slivova, Susanne Zeiner, Michael Zeiner und Gastausstellerin der Künstlergruppe Anna Coucoutas.

Übrigens: Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt

Die Termine

Mittwoch 21.Juni von 19- 21 Uhr- Vernissage

Freitag 23.Juni von 17-19 Uhr

Samstag 25.Juni von 17-19 Uhr

Alle weiteren Infos zur Vernissage und Ausstellung gibt es unter www.kulturverband-favoriten.at