Kunst & Kultur direkt vor der Haustür

Mit seinen zahlreichen Kulturstätten hat sich Neubau als Kulturbezirk etabliert – und ist mittlerweile auch beliebter Wohnort bei Schauspielern, Künstlern und vielen mehr. Kein Wunder also, dass im Bezirk der Zugang zu Kunst für die Bewohner vereinfacht und die Teilnahme an kulturellen Veranstaltungen in der Nachbarschaft gefördert werden soll.

Mit der neuen Online-Plattform www.kulturbezirk-­neubau.at ist es ab sofort ein Leichtes, sich durch alle Events im Bezirk zu klicken. „Mir ist die Sichtbarkeit der Kulturschaffenden, die Vielfalt des Programms und die einfache Zugänglichkeit besonders wichtig, daher freue ich mich, dass die Veranstaltungen nun noch besser auffindbar sind“, zeigt sich Bezirksvorsteher Markus Reiter begeistert.

Neubau tanzt

Ein erstes Event-Highlight, das auf der Website beworben wird, ist die kostenfreie Tanzreihe, die ab 10. Mai im Bezirk startet – mit Salsa-Moves und „Silent Disco“. Ab 18. Mai finden dann immer donnerstags Tanzworkshops im öffentlichen Raum statt.