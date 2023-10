Kunstsupermarkt 2023: Urban Art & Düfte

Am 18. Oktober öffnet der Kunstsupermarkt wieder seine Tore und lädt Kunstliebhaber zu einer besonderen Entdeckungsreise ein. Zum 17. Mal in Folge präsentiert diese einzigartige Veranstaltung eine beeindruckende Vielfalt an Originalkunstwerken von 93 talentierten Kunstschaffenden aus 18 verschiedenen Ländern.

Mit über 6.000 Werken ist der Kunstsupermarkt ein wahrer Schatz für Kunstinteressierte, der bis zum 9. März 2024 in der Mariahilfer Straße zu bewundern ist. Der Eintritt ist frei!

Paradies für Kunstliebhaber

Die Vielfalt der ausgestellten Werke ist bemerkenswert und umfasst alles von faszinierenden Zeichnungen und lebendigen Aquarellen bis hin zu eindrucksvollen Acryl- und Ölbildern sowie Fotografie. Was den Kunstsupermarkt jedoch besonders macht, ist die Tatsache, dass alle Kunstwerke zu erschwinglichen Fixpreisen ab 69 Euro erhältlich sind. Dies ermöglicht es jedem, ein Stück zeitgenössischer Kunst für sein Zuhause zu erwerben, ohne das Budget zu sprengen.

Urban Art aus Österreich im Fokus

In dieser Saison richtet der Kunstsupermarkt sein Augenmerk auf „Urban Art aus Österreich“. Dieser Schwerpunkt ermöglicht es sowohl etablierten Künstlern wie Golif, Lukrezia und Deadbeathero als auch aufstrebenden Talenten wie 3Dots und Rapunze, ihre einzigartigen Werke einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren. Neben den bekannten Namen haben auch Andrea Kurtz und Christopher Krzizek die Gelegenheit, ihre eigenständigen Arbeiten jenseits konventioneller Positionen vorzustellen.

Olfaktorische Kunst: Eine sinnliche Erfahrung

Eine der spannendsten Neuerungen in diesem Jahr ist das Spezialthema des Kunstsupermarkts: „Olfaktorische Kunst“. Hier greift die Veranstaltung einen aktuellen Trend aus den USA auf und präsentiert eine kleine Sonderschau, die der Kunst der Düfte gewidmet ist. Künstlerinnen und Künstler haben eigene Düfte zu ihren Werken entwickelt, die die Wahrnehmung der Betrachter auf eine einzigartige Weise beeinflussen. Dies schafft eine sinnliche Erfahrung, die über das Visuelle hinausgeht.

Eine einzigartige Kunsterfahrung

Der Kunstsupermarkt ist zweifellos eine der größten Verkaufsschauen für zeitgenössische Kunst in Österreich. Die Kunstwerke sind in einer beeindruckenden, flächendeckenden Hängung an den Wänden sowie in überschaubaren Künstlerkisten präsentiert.

17. Kunstsupermarkt – Das Original in Österreich

18. Oktober 2023 bis 9. März 2024

Mariahilfer Straße 103, 1060 Wien, auf Höhe der U3 Station Zieglergasse

Öffnungszeiten: Mo bis Fr von 11:00 bis 19:00 Uhr, Sa von 10:00 bis 18:00 Uhr

Tel.: +43 660 643 14 09

E-Mail: info@kunstsupermarkt.at

Web: www.kunstsupermarkt.at, facebook.com/kunstsupermarkt.at, instagram.com/kunstsupermarktoesterreich

stanke MULTIMONI not amused Nessling Portera Piccolo

©Kunstsupermarkt