Landstraße: Mittelalterlicher Adventmarkt im Arsenal

Gaukler, Ritter und viele Knappen aus Nah und Fern: Von 30. November bis 3. Dezember geht vor der Kulisse des Heeresgeschichtlichen Museums im 3. Bezirk wieder ein mittelalterlicher Adventmarkt über die Bühne.

Alle Besucher erwartet ein stimmungsvoller Markt in einem festlichen Ambiente. Fröhliche Gaukelei, köstlicher Weihnachtspunsch, duftende Speisen, ritterliche Fechtvorführungen und mittelalterliche Musik sollen für Stimmung sorgen. Nikolaus und Krampus schauen ebenfalls vorbei. Den feierlichen Abschluss bildet jeden Abend eine spektakuläre Feuershow. Historisch Gewandete haben freien Eintritt zum Adventmarkt und ins Museum. Die Mitnahme von Hunden ist nicht möglich.



Kinderprogramm von 14 bis 18 Uhr

Die Öffnungszeiten des Adventmarkts sind am Donnerstag, 30. November von 13 bis 22 Uhr, am 1. Dezember bereits von 9 bis 22 Uhr (Kinderprogramm 14 bis 18 Uhr). Am 2. Dezember öffnet der Markt von 9 bis 22 Uhr (Kinderprogramm 11 bis 18 Uhr). Am sonntägigen Abschlusstag (3. Dezember) werden Gäste von 9 bis 20 Uhr begrüßt. Kinderprogramm läuft von 11 bis 18 Uhr. Die Veranstalter empfehlen, mit Öffis anzureisen. Infos: www.hgm.at