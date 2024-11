Landstraßer Songwriterin Ilva präsentiert erste Solo-Single

Singer-Songwriterin Ilva präsentiert ihren neuen Song „Schon schen“ am 1. Dezember im Habibi & Hawara. Und stimmt damit gefühlvoll auf die Vorweihnachtszeit ein.

Als sommersprossiger Lockenkopf mit viel Lebensfreude und Tiefgründigkeit macht sich die in Wien-Landstraße beheimatete Liedermacherin und Sozialpädagogin Ilva alias Ilva Pauger für ein liebevolles menschliches Miteinander stark.

Ilvas stimmt mit „Scho schen“ auf die Adventzeit ein

Für Ilva liegt die Magie im Moment und sie versucht jeden Tag so viel wie möglich davon einzufangen. Das tut sie bei ihrer Arbeit als Sozialpädagogin, in ihrer Ausbildung zur Psychotherapeutin und ganz besonders als Sängerin. Denn Musik bietet ihr die Möglichkeit, das Individuelle in Menschen und deren Geschichten fühlbar zu machen.

Ilva möchte bewegen und berühren – mit ihrem Einfühlungsvermögen und mit ihrer großen wertschätzenden Neugier. Im Rahmen des Sonntagsbrunchs am 1. Dezember 2024 im Lokal Habibi & Hawara stimmt die Sängerin um 13 Uhr musikalisch auf die Vorweihnachtszeit ein. Dabei gibt die Künstlerin mit ihrer ersten Solo-Single „Scho schen“ auch einen Vorgeschmack auf die für 2025 geplante Veröffentlichung ihres Debüt-Albums.

1. Dezember 2024, 13 Uhr

Habibi & Hawara

Platz der Sozialen Sicherheit, 1030 Wien

Der Eintritt ist frei. Platz-Reservierungen unter Tel. 01/710 87 27.

Das Konzert erfolgt mit freundlicher Unterstützung vom Bezirk Landstraße.

ilvasingt.at