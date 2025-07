Theater im Park: Kulturgenuss unter Platanen im August

Im August verwandelt sich der Belvederegarten unter mächtigen Platanen in Wiens charmanteste Open‑Air‑Bühne. Theater im Park lockt mit Kabarett, Musical, Klassik, Literatur und Philosophie. Vom 28. Mai bis 19. September bieten internationale Stars wie Frank Wildhorn, Elīna Garanca, Federspiel und Größen wie Anna Mabo und Harald Schmidt ein abwechslungsreiches Sommerprogramm. Ideal, um Kultur in lauer Sommerluft zu genießen.

Zwischen lauschigen Platanen und sommerlich duftenden Blumen erlebt Wien im August Kultur pur. Ob mitreißendes Musical, gehobener Liederabend oder kluge Gespräche unter freiem Himmel – das Theater im Park bietet Highlights für jeden Geschmack.

Große Bühne im Grünen – Stars unter Platanen

Bereits am 3. August startet der Kulturreigen mit Frank Wildhorn: Live in Concert – ein intimer Einblick in die Welt eines der erfolgreichsten Musicalkomponisten weltweit, präsentiert im historischen Gartensaal des Palais Schwarzenberg. Weiter geht es am 14. August mit Federspiel, das sein 20‑jähriges Bestehen feiert und beliebte Eigenkompositionen mit Anekdoten serviert.

Marco Wanda, der Bandleader und Songwriter von Wanda, hat ein Buch geschrieben. Er erzählt die Geschichte eines Erfolgs und verschweigt nicht den Preis, den man dafür zahlt. Und er erzählt von Wien und den Menschen, die diese Stadt ausmachen (20.8.). © Christopher Mavric

Musik, Philosophie und Kabarett – Vielfalt bis Monatsende

Am 15. August bezaubern Anna Mabo & die Buben mit dem Programm „danke, gut“, inklusive Special Guest Voodoo Jürgens. Ein besonderen Kultur-Höhepunkt bietet am 18. August Elīna Garanca mit einem Liederabend, begleitet vom Pianisten Malcolm Martineau. Diese Weltklasse-Kombination verspricht Gänsehautmomente unter freiem Himmel. Auch Sprachkunst und Kabarett werden nicht zu kurz kommen: Zahlreiche Lesungen – wie die Buchpräsentation mit Marco Wanda (20.8.: „Dass es uns überhaupt gegeben hat“) , humoristische Gespräche und philosophische Begegnungen mit Größen wie Harald Schmidt, Karin Bergmann und Michael Köhlmeier setzen kulturelle Akzente.

Klassik, Musical und tiefsinnige Dialoge

Wer den großen Klang liebt, sollte am 16. August die Musical Stars im Park mit Maya Hakvoort, Mark Seibert und Co. nicht verpassen – ein Abend voller Broadway-Hits und Wiener Musicalklassiker. Der hochsommerliche Kultur im Theater im Belvederegarten bietet eine einmalige Mischung aus Musik, Literatur und Unterhaltung – vor eindrucksvoller Platanenkulisse mit Wiener Charme.

Karten unter: theaterimpark.at