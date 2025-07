Lange Nacht der Wiener Märkte: Kulinarik & Kultur bis 23 Uhr

Wenn die Sommerferien langsam zu Ende gehen, sorgt das Marktamt der Stadt Wien erneut für ein unvergessliches Erlebnis: Am Freitag, den 29. August 2025, findet zum vierten Mal die “Lange Nacht der Wiener Märkte” statt.

Die Veranstaltung hat sich in den vergangenen Jahren als Fixpunkt für Genießerinnen und Kulturliebhaber*innen etabliert. Auch heuer erwarten die Besucher*innen wieder verlängerte Öffnungszeiten, kulinarische Genüsse und ein umfangreiches Kunst- und Kulturprogramm.

Nachtshopping auf 17 Märkten – und mehr

Alle 17 fixen Wiener Märkte öffnen ihre Stände bis 23 Uhr – ein echtes Paradies für Nachteulen, Gourmets und Flaneur*innen. Neu in diesem Jahr: Zwei zusätzliche Wochenmärkte, der Mazzuccomarkt in der Seestadt und der Alszeilenmarkt in Hernals, erweitern erstmals das Marktangebot. Damit wird das Markttreiben noch vielfältiger und für ein noch größeres Publikum zugänglich.

140 Stunden Kunst und Kultur an einem Abend

Neben frischem Obst, Gemüse und anderen regionalen Köstlichkeiten steht bei der Langen Nacht der Wiener Märkte auch das kulturelle Erlebnis im Vordergrund. Geplant sind mehr als 140 Stunden Programm mit Live-Musik, Performance-Kunst und abwechslungsreichen Show-Acts. Das bunte Rahmenprogramm soll zum Verweilen einladen, ein fröhliches Miteinander schaffen und auch neue Zielgruppen ansprechen.

Begeisterung wächst von Jahr zu Jahr

Der Erfolg der Vorjahre spricht für sich: Während zur Premiere im Jahr 2022 rund 82.500 Besucher*innen gezählt wurden, stieg die Zahl im zweiten Jahr bereits auf 162.500. 2024 waren es schließlich beeindruckende 198.000 Gäste, die sich von der besonderen Atmosphäre der Veranstaltung begeistern ließen. Mit diesen Zahlen zählt die Lange Nacht der Wiener Märkte mittlerweile zu den beliebtesten Events im Wiener Veranstaltungskalender.

Ein Fest für die ganze Familie

„Wir freuen uns schon heute wieder auf ein Markterlebnis der besonderen Art zu Ferienende“, erklären Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling und Marktamtsdirektor Andreas Kutheil. Ziel der Veranstaltung sei es, das Angebot der Wiener Märkte noch stärker ins Bewusstsein zu rücken und neue Kund*innen zu gewinnen.

Alle Infos ab Mitte August online

Das vollständige Programm wird derzeit finalisiert und ab Mitte August auf der Website des Marktamts abrufbar sein: www.marktamt.wien.at. Bis dahin gilt: Termin vormerken, Freunde einladen und sich auf eine bunte Sommernacht freuen – ganz im Zeichen der Wiener Märkte.