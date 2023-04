Lauf-Feuerwerk am VCM: Rekorde und viel Herz

Was war das für ein Marathon-Wochenende! Der Vienna City Marathon ging zum 40. Mal über die Bühne und knapp 40.000 Läuferinnen und Läufer sowie tausende Zuseher feierten das sportliche Lauffest.

Zum 40er des größten Sportevents des Landes wurden gleich zwei Rekorde gebrochen: Der Kenianer Samwel Mailu stellte mit einer Spitzenzeit von 2:05:05 Stunden einen neuen Streckenrekord auf. Die Österreicherin Julia Mayer schrieb mit einem neuen österreichischem Rekord von 2:30:42 Stunden Sportgeschichte.

Kinder- und Jugendlauf mit Herz

(C) SOS Kinderdorf: Der junge Läufer zeigt sich sichtlich über seinen sportlichen Erfolg erfreut.

Auch die jüngsten Marathon-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer zeigten, was in ihnen steckt und liefen noch dazu für den guten Zweck. Für das SOS-Kinderdorf gingen ingesamt 2.384 Kinder und Jugendliche im Alter von 3 bis 19 Jahren an den Start. Bei den Kinderläufen „The Daily Mail“ liefen die jungen Läufer auf Strecken von 800 und 1600 Metern. Mit ihrer Teilnahme spendeten sie einen Teil der Anmeldekosten direkt an das SOS-Kinderdorf. „Wir sind begeistert, dass es so viele motivierte große und kleine Läuferinnen und Läufer gibt, die für den guten Zweck so viele Meter zurückgelegt haben. Gemeinsam mit SOS-Kinderdorf setzen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer für Menschen ein, die einen schwierigen Start ins Leben hatten.“ so Isabel Riley von SOS-Kinderdorf.

Die Aktion war auch bei den jungen Sportlern ein Erfolg. „Mir hat es super gefallen für den guten Zweck mitzulaufen. Auch über die Medaille habe ich mich sehr gefreut!“, so der 10-jährige Samuel.

Nach dem Vienna City Marathon können sich Laufbegeisterte weiterhin sportlich für den guten Zweck betätigen. Mit der Aktion „Jeder Meter Zählt“ können sich Klassen oder Vereine mit einer eigenen Laufaktion für das SOS-Linderdorf engagieren und Kindern und Jugendlichen in Not unterstützen.

Mehr Informationen: www.sos-kinderdorf.at