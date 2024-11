Lebensmittel für alle: Caritas-Ausgabe bei Rapid

Im Allianz Stadion in Hütteldorf eröffnet nun eine neue Le+O-Lebensmittelausgabestelle der Caritas. Ermöglicht wurde dies durch die tatkräftige Unterstützung von Freiwilligen sowie die großzügige Bereitstellung der Räumlichkeiten durch den SK Rapid.

Insgesamt betreibt die Caritas 15 Le+O-Standorte in Wien und Niederösterreich. Im vergangenen Jahr konnten über 970 Tonnen Lebensmittel an Menschen in schwierigen finanziellen Lagen verteilt werden. Rund 30 Freiwillige setzen sich in der neuen Ausgabestelle im Rapid-Stadion für diese wichtige Arbeit ein. Insgesamt engagieren sich mehr als 880 Freiwillige im ganzen Netzwerk, indem sie Lebensmittel sortieren, ausgeben oder transportieren.

Caritasdirektor Klaus Schwertner betont, dass die kalte Jahreszeit viele Menschen in eine schwierige Lage bringt – sie müssen sich oft entscheiden, ob sie essen oder heizen sollen. Die Le+O-Ausgabestellen leisten hier wertvolle Hilfe, indem sie nicht nur Lebensmittel und Hygieneartikel bereitstellen, sondern auch Sozialberatung anbieten.

SK Rapid zeigt Herz

Auch der SK Rapid zeigt Herz: Geschäftsführer Steffen Hofmann erklärt: „Es ist für uns selbstverständlich, unsere Räumlichkeiten für dieses wichtige Projekt zur Verfügung zu stellen. Bei uns stehen soziales Engagement und Gemeinschaft im Vordergrund.“ Die enge Zusammenarbeit zwischen SK Rapid und der Caritas besteht bereits seit vielen Jahren, sei es durch Sachspenden für die Gruft oder kostenlose Tickets für bedürftige Menschen.

Freiwillige gesucht!

Die Caritas sucht weiterhin dringend nach weiteren Freiwilligen, besonders Fahrer:innen für die Abholung von Lebensmittelspenden. Das Le+O Waldkloster in Favoriten benötigt ebenfalls Unterstützung beim Transport von Lebensmitteln mit Lastenrädern. Interessierte können sich unter freiwillig@caritas-wien.at melden, um Zeit für eine gute Sache zu investieren.

So können Sie helfen:

• 6 Euro: Ein Schoko-Adventkalender für ein Kind

• 25 Euro: Ein Lebensmittelpaket für Menschen in Not

Mehr Informationen finden Sie unter www.caritas-leo.at.