Lehrlinge übernehmen bei Ströck das Kommando

Erstmals leiten Auszubildende bei der Lehrlingswoche die Ströck-Filiale im Westfield Donau Zentrum. Von 11. bis 15. März 2024 schupfen 22 junge Talente eine ganze Filiale.

Die Lehrlingsausbildung in der familiengeführten Traditionsbäckerei Ströck ist vielseitig, abwechslungsreich, bringt gute Zukunftsaussichten und ist begehrt. 20 neue Auszubildende nimmt das Unternehmen jedes Jahr auf und bietet ihnen eine hochwertige Ausbildung für gefragte Jobs mit Perspektiven. Ein Highlight für die rund 50 Lehrlinge in sechs Ausbildungsberufen ist die Lehrlingswoche, bei der die jungen Talente für eine Woche lang das Sagen in einer stark frequentierten Filiale haben und alle Funktionen – von Backstube über Präsentation und Verkauf bis Management – übernehmen. Dabei holen sie sich einen Vorgeschmack auf ihre künftigen Aufgaben und setzen Gelerntes in die Praxis um.

Sechsmal stellten junge Talente in der Vergangenheit ihr Können in der Ströck-Filiale am Stephansplatz unter Beweis und sammelten dabei wertvolle Praxiserfahrung. Heuer findet die Lehrlingswoche erstmals in Wiens größtem Einkaufszentrum, dem Westfield Donau Zentrum, statt, das jährlich über 18 Millionen Besucher auf rund 133.000 Quadratmeter Verkaufsfläche begrüßt – durchschnittlich also knapp 350.000 Menschen pro Woche.

22 Lehrlinge treten heuer als Team an, um die Filiale eigenständig zu führen. Bevor sie selbst Verantwortung übernehmen, wurden sie in Workshops auf die vielfältigen Aufgaben vorbereitet. An rund 80 Einsatztagen konnten sie die stark frequentierte Ströck-Filiale bereits kennenlernen und sich mit ihr vertraut machen, bevor sie am kommenden Montag das Ruder in die Hand nehmen.

Lehrlinge entwickeln eigene Snacks

Gleich zwei eigene Produkte haben die Lehrlinge diesmal kreiert. Dabei kommt es nicht nur auf die Backkunst selbst an. Bei der Produktentwicklung sammeln die jungen Talente auch Wissen über Beschaffung, Kalkulation, Präsentation und Verpackung.

Der diesjährige „Lehrlingssnack Pizza“ ist ein kunstvoll händisch geschwungenes Blätterteig-Tascherl, das mit Tomatensauce, getrockneten Kräutern, Salami und Käse pikant belegt wird. Die vegetarische Alternative ist mit Frischkäse, süßem Paprika-Relish, getrockneten Kräutern und frischem Rucola belegt. Beide Variatonen gibt es exklusiv in der Lehrlingswoche, von 11. bis 15. März 2024, in der Ströck-Filiale im Westfield Donau Zentrum.