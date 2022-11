Leopoldauer Brauhandwerk bleibt im Siegesrausch!

Beim Leopoldauer Brauhandwerk bleibt man im Siegesrausch! Nachdem Bernhard & Reini, wie ja die ­beiden Besitzer mit „Künstlernamen“ heißen, heuer schon mit ihrem köstlichen Wiener Lager ihre Kategorie bei der „Falstaff Bier Trophy“ gewonnen hatten, kam jetzt im Zuge der „Austrian Beer Challenge“ ein Staatsmeistertitel dazu. Außerdem wurde ihr Leopoldauer Feines Helles in der Sparte „Pils“ Vizemeister. Schöner kann das Bier-Jahr gar nicht ausklingen …

Termine

Die nächsten Verkäufe finden am Leopoldauer Platz 86 zu ­folgenden Terminen jeweils zwischen 10 und 18 Uhr statt: am 26. November sowie am 3.,10. und 17. Dezember. Außerdem wird auch ein Weihnachtsbier in Geschenkboxen angeboten.