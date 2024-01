1.300 Lernhilfe-Kurse: Jetzt Zeit zur Anmeldung!

Ob Mathe, Deutsch oder Englisch – die Wiener Lernhilfe bietet bis zu 12.600 Schüler:innen der Mittelschulen, AHS-Unterstufen und Volksschulen Unterstützung in den Hauptfächern. Der Anmeldestart für die Kurse erfolgt am 15. Jänner, die Teilnahme ist kostenlos!

Gleiche Bildungschancen für alle: Die Wiener Lernhilfe ist ein flächendeckendes Lernhilfeprogramm der Stadt Wien, das von den Wiener Volkshochschulen umgesetzt wird. Mit rund 1.300 Kursen unterstützt das Programm Kinder und Jugendliche in den Fächern Deutsch, Englisch, Mathematik und Deutsch Start (für Sprachanfänger:innen) . „In der Schule wird der Grundstein für viele Entwicklungen im Leben gelegt und gute Bildung ist essentiell, damit junge Menschen auf einem soliden Fundament aufbauen können,“ weiß Vizebürgermeister und Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr um die Wichtigkeit dieses Angebots. Ab 12. Februar profitieren bis zu 12.600 Jugendliche von den Lernhilfekursen – Anmeldebeginn ist am 15. Jänner auf www.vhs.at/lernhilfe.

Angebote für Kids und Jugendliche

Für Schüler:innen aus Mittelschulen und AHS-Unterstufen werden die Lernhilfekurse einmal pro Woche an rund 120 Schulstandorten abgehalten – und dauern zwei Unterrichtseinheiten. Wer lieber von zuhause aus lernt, für den gibt es die Möglichkeit, einen von 100 Online-Kursen zu besuchen und dabei gleichzeitig seine digitale Kompetenz zu stärken.

Die Kurse für Volksschulkinder wurden auf 200 ausgebaut und finden an mehreren Standorten in Wien statt. Die Kids lernen dabei die Inhalte in Deutsch, Mathematik und Deutsch Start auf spielerische und kreative Weise.

Ein besonderer Vorteil des Lernhilfeprogramms, die Teilnahme ist kostenlos: „In Zeiten von hohen Lebenshaltungskosten müssen viele Familien sparen. Die Förderung der Stadt Wien sorgt dafür, dass davon nicht die Bildung der Kinder betroffen ist,“ erklärt Herbert Schweiger, Geschäftsführer der Wiener Volkshochschulen.