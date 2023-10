Lesespaß (fast) rund um die Uhr in Margareten

Verlängerte Öffnungszeiten: Mit der Einführung des „Open Library“-Systems wird es den Margaretnern ermöglicht, auch abends die Bücherei zum Schmökern zu nutzen.

Für eingefleischte Bücher­würmer wird ein Traum wahr: nach der offiziellen Sperrstunde noch in die Bücherei! In der Pannaschgasse ist das ab sofort möglich – hier wird seit Neuestem das System der „Open Library“ umgesetzt. Und das funktioniert so: Wer 14 Jahre und älter ist und eine gültige Büchereikarte besitzt, kann sich mit dieser auch nach den regulären Öffnungszeiten Zutritt zur Bibliothek verschaffen. Ähnlich wie bei einem Bankfoyer öffnet sich die Tür zur Bücherei nach dem Auslesen der Büchereikarte automatisch. Bis 22 Uhr können sich Bücherfans so dem

Lesegenuss hingeben.

Große Vorteile

Büchereien sind für viele wie ein zweites Wohnzimmer, das sie möglichst lange für sich beanspruchen wollen – sowohl zum Lesen als auch zum Lernen. Bezirkschefin Silvia Jankovic sieht im Angebot der „Open Library“ deshalb nur Vorteile: „Genau wie alle anderen Leseratten begrüße ich die verlängerten Öffnungszeiten sehr – nun ist es für die Margaretner auch in den Abendstunden möglich, in der Pannaschgasse gemütlich in Büchern zu schmökern, zu lernen oder einfach die Ruhe zu genießen.“