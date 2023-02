Neuer Schutzengelstall soll helfen

Die Zahlen sind immer wieder beeindruckend: 19 Therapiepferde und 15 Eqoutherapeutinnen helfen 350 schwer kranken oder behinderten Kindern pro Jahr. Der Lichtblickhof ist großartig.

Pferde schauen rein

Und nimmt eine weitere Erleichterung in Angriff, nämlich einen „Schutzengelstall“, in dem Kinder vom Krankenbett aus den Therapiepferden nahe sein können. „Ein wichtiger Raum, in dem die Pferde beim Fenster reinschauen und man trotzdem konzentriert ­arbeiten kann“, so Geschäftsführerin Roswitha Zink. Nach den Lichtblick-Wohnungen, die letzten Juni fertig wurden, wäre das der nächste Schritt für mehr Kinderglück.