Liesing: Ein Gottesdienst wird am 31.10. zum Theater

Theater trifft Kirche heisst es am 31. 10. in der in der Johanneskirche (23., Dr.-Andreas-Zailer-Gasse 10) in Liesing. Zum Reformationstag kommen hier starke Frauen auf die Bühne: Katharina von Bora und Sofie Scholl

Der Reformationstag ist ein wichtiger Feiertag der evangelischen Kirche in Österreich und erinnert an den Thesenanschlag von Martin Luther. Im diesjährigen besonderen Theatergottesdienst, am Dienstag, den 31. Oktober, um 10 Uhr in der Johanneskirche (23., Dr.-Andreas-Zailer-Gasse 10) in Liesing, kommen jedoch die Frauen zu Wort.

Katharina von Bora (Reformatorin und spätere Ehefrau Luthers) und die Widerstandskämpferin gegen das NS-Regime, Sophie Scholl, stehen im Mittelpunkt der Inszenierung. Der Gottesdienst spannt den Bogen von den Anfängen der Reformation bis in unsere Zeit und bleibt dabei durchgehend aktuell.

Es erwartet die Zuhörer und Mitfeiernden eine Stunde kraftvolle Gedanken mit professionellem Theaterspiel von Friederike v. Krosigk und Musik von Sybille von Both (Gesang und Orgel), Annegret Bauerle (Flöte) und dem Chor die LieSingers. Den Gottesdienst gestaltet Pfarrer Lubomir Batka.

Der Eintritt ist frei

Weitere Informationen über die Künstler finden Sie unter: www.theatergottesdienst.com, sowie unter www.friederikevonkrosigk.eu