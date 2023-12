Liesing: Künstler, die man kennenlernen sollte

Liesing ist ein wunderschöner Bezirk, hat aber als einer der größten Flächenbezirke Wiens zahlreiche Herausforderungen. So auch im Bereich Kunst und Kultur. Diese Menschen will die ÖVP Liesing nun mit einer Kampagne vor den Vorhang holten.

Gerade in den letzten Jahren gibt es im 23. Bezirk ein immer größeres Angebot an Kunst und Kultur. Hinter diesen zahlreichen Events und Maßnahmen stehen immer Menschen, die für den Bezirk anpacken. Genau diese sollen nun auch die Aufmerksamkeit bekommen, de sie verdienen.

Auch in Liesing wollen wir gerade Menschen wie Eveline Karolyi vor den Vorhang holen (Patrick Gasselich)

Eine davon ist Eveline Karolyi. Sie ist Künstlerin und ihre Arbeit ist sehr eng mit dem 23. Bezirk verbunden. Mit Pensionsbeginn begann Frau Karolyi zu malen und seitdem ist sie durch ihre jahrelange Arbeit zu einer wichtigen Stütze im Liesinger Kunstbereich geworden. Oft bleibt so ein Engagement unerkannt, aber gerade deshalb hat die Wiener Volkspartei mit der Liesinger Künstlerin ihre Kampagne „Für alle, die anpacken“ gestartet.

„Auch in Liesing wollen wir gerade Menschen wie Eveline Karolyi vor den Vorhang holen und auch klar „Danke“ sagen. Gerade in einer Zeit, wo für viele in unserer Gesellschaft Arbeit nur negativ konnotiert ist, ist es wichtig ein Zeichen der Wertschätzung zu setzen. Gerade in der Pension eine neue Tätigkeit zu starten und weiterhin einer Beschäftigung nachzugehen, ist besonders beeindruckend. Mit dieser Tätigkeit kann das gesellschaftliche Leben im Bezirk im Kunstbereich verbessert werden und das finden wir als Liesinger Volkspartei mehr als nur unterstützenswert.“, so stv. BV Patrick Gasselich und der Liesinger ÖVP-Klubobmann Philipp Stadler-Simbürger unisono.