Liesing: Rodaun wird jetzt wieder zu Rockdaun

Die alte Umkehrschleife bei der Straßenbahnstation Rodaun wird am 14. und 15. Juni 2024 wieder zum Open-Air-Gelände. Zehn Bands bringen bei freiem Eintritt an zwei Tagen Live-Musik auf die Bühne.

Nach der Premiere 2022 geht das Musikfestival Rock Rodaun am 14. und 15. Juni 2024 in die dritte Saison. Gute Musik von Rock über Blues bis Soul, von Reggae über Funk bis zu Jazz und Folk hören und mit Menschen aus dem Grätzl in Kontakt kommen, das ist das Erfolgsrezept von Rock Rodaun.

Rodaun rocken bei freiem Eintritt

Auf der Bühne stehen zehn Bands, die alle eine Verbindung zum Grätzl haben: „Grandpa’s finest“, „Whiskey Beat“, „Mykage“, „Objekt 15“, „Crossroxx“, „SoundpiX”, „Cross Connection“, „Zoitog“, „Taste The Pure” und „A True Love Story” . Das Festivalgelände ist am Freitag, 14. Juni 2024 von 16.00 bis 22.00 Uhr geöffnet, am Samstag, 15. Juni 2024 von 14.30 bis 22.00 Uhr. Informationen zu den Bands finden sich auf der Website von Rock Rodaun http://rockrodaun.at

Veranstalter von Rock Rodaun ist der Kulturverein Rodaun Aktiv, der neben verschiedensten Kulturevents in Rodaun auch den Rodauner Theater Sommer organisiert. Das Musikfestival wird unter anderem unterstützt durch die Kulturförderung des Bezirks Liesing, Steinhoff Immobilien und die Rodauner Biermanufaktur. Die Versorgung mit Wein übernehmen die lokalen Weinbauern Distl und Beranek. Die Fleischerei Schöny liefert frische Würstel.

Anreise mit der Straßenbahn

Das Festivalgelände befindet sich direkt bei der Straßenbahnstation Rodaun der Linie 60, (alte Umkehrschleife des 360er). Zugang bei der Ketzergasse 435 in die Schillerpromenade, 1230 Wien.

Informationen zum Programm und zu den Bands: http://rockrodaun.at